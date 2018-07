Roma, 19 luglio 2018 - Nello scontro acceso sulla questione migranti si fa sentire oggi la Cei, che dedica al tema un'intera nota. L'indirizzo è chiaro: "Rispetto a quanto accade non intendiamo né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi", si legge nella nota della Conferenza Episcopale Italiana, che aggiunge: "Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto".

Parole dure quelle dei vescovi che invitano "all'impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata". E' l'unica via "per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall'imbarbarimento".

L'intervento della Cei arriva due giorni dopo le accuse lanciate dalla ong Proactiva Open Arms contro Libia e governo italiano. Secondo l'organizzazione non governativa, la Guardia costiera di Tripoli avrebbe lasciato annegare una mamma e un bambino perché si rifiutavano di salire sulla motovedetta che li avrebbe riportati nello Stato nordafricano. Accuse che tanto la Libia, quanto Roma rimandano al mittente.

Nella nota i vescovi fanno riferimento alla foto di Josepha, unica sopravvissuta allo stesso naufragio. "Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all'abisso che ha inghiottito altre vite umane sono solo l'ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci. Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture". La loro storia "impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere e ci chiede di usare la solidarietà, la giustizia e la pace".