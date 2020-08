Roma, 26 agosto 2020 - "La gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni". E' questa la considerazione alla base dell'impugnazione dell'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti in Sicilia fatta dal Governo. Secondo quanto si apprende da fonti governative, il ricorso, presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal ministero dell'Interno, è stato notificato ed è in corso di deposito al Tar di Palermo. Secondo Palazzo Chigi e Viminale le misure adottate con l'ordinanza di Musumeci, che fanno richiamo alla materia sanitaria, "interferiscono direttamente e gravemente con la gestione del fenomeno migratorio, che è materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato", e "inoltre producono effetti diretti a carico di altre Regioni".

Quest'estate i migranti trasferiti dalla Sicilia in altre regioni sono già più di 4 mila. E' quanto si apprende da fonti del Viminale, secondo cui tra oggi e domani saranno 850 i migranti imbarcati a Lampedusa sulle due navi quarantena 'Aurelia' e 'Azzurra'. Sempre secondo il Viminle, sono 17.504 i migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 25 agosto 2020, più del triplo di quelli arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Musumeci: "Tutela sanitaria spetta a Regioni"

"Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi. La Sicilia difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo". Così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, dopo l'impugnativa del Governo al Tar della sua ordinanza.

Sbarco a Crotone

Una imbarcazione di migranti è stata intercettata al largo delle coste calabresi dalla motovedetta Cp321 della Capitaneria di Porto di Crotone. A bordo c'erano 61 persone, 49 uomini, due donne e 10 minori di cui cinque non accompagnati; sono stati quindi trasbordati sull'unità della Guardia costiera e condotti al porto di Crotone. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, si sono svolte sotto il controllo delle forze dell'ordine con l'ausilio del Suem 118, della Croce Rossa Italiana e dell'Usfam. Le persone soccorse - provenienti in gran parte da Iran, Turchia, Egitto con presenze anche di siriani, yemeniti, afgani, pakistani e palestinesi - sono tutte in buone condizioni di salute e sono state trasferite al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove saranno sottoposte a tampone e poste in quarantena come prevede il protocollo anti-covid.