Catania, 2 febbraio 2019 - Lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea watch finisce sul tavolo della Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina per "individuare da una parte i trafficanti libici che hanno organizzato la partenza dalla costa libica, dall'altra gli scafisti che hanno condotto il gommone poi soccorso dalla Sea watch 3". I magistrati vogliono anche "accertare la liceità della condotta tenuta dai responsabili di quest'ultima motonave".

Gli inquirenti puntano soprattutto su "alcuni aspetti critici ritenuti meritevoli di approfondimento, costituiti da un lato dalla scelta della motonave di non dirigersi verso le coste tunisine, come fatto da alcuni pescherecci che in condizioni di mare critiche si erano rifugiati presso quelle coste, dall'altro dalle dichiarazioni rese dal comandante della motonave e dal coordinatore del team della stessa Sea Warch che si occupa della ricerca e dei recuperi in mare, circa il non funzionamento del motore e la mancanza di una persona che fosse alla guida del gommone". Dichiarazioni che, come fanno sapere dalla Procura di Catania "appaiono contraddette da quelle rese da alcuni migranti che hanno invece asserito che il motore del gommone era funzionante al momento del soccorso e che il natante era guidato da uno di loro".

"Dagli accertamenti della Guardia costiera sono emersi dati significativi sull'inidoneità tecnico strutturale della Sea Watch a effettuare un'attività sistematica di soccorso in mare dei migranti", afferma il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sull'attività in mare dell'Ong. "Nel registro nautico olandese la motonave - spiega il magistrato - è registrata come natante da diporto e di esso presenta tutte le caratteristiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di inidoneità ad ospitare - per una traversata in alto mare che presenta innegabili profili di rischio per le condizioni meteo marine che possono frequentemente verificarsi - un numero di passeggeri ben più elevato di quello per il cui trasporto è stata concepita". Le autorità olandesi, come risulta dal carteggio acquisito agli atti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Catania, hanno "acquisito consapevolezza in ordine alla necessità di introdurre nella loro legislazione dei requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per le imbarcazioni da diporto".

ORLANDO VIOLA IL DECRETO SICUREZZA - Intanto non si ferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ieri pomeriggio ha firmato i primi provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di 4 stranieri (bengalesi e libici) con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo, nonostante il decreto sicurezza lo vieti. "Firmare questi atti è per un sindaco che ha giurato fedeltà alla Costituzione e allo statuto comunale un atto praticamente dovuto, perché questi due 'estremi' del nostro diritto, in sintonia l'uno con l'altra, ci dicono che la tutela dei diritti collettivi va di pari passo con la tutela dei diritti dei singoli perché solo così si garantisce e si costruisce vera sicurezza di tutta la comunità locale", ha spiegato il primo cittadino. "Questo è un provvedimento amministrativo, che ha basi giuridiche ed amministrative solide - ha detto ancora Orlando - anche se so già che qualcuno parlerà di provvedimento politico per distogliere dal suo contenuto più profondo: la tutela dei diritti di tutti e di ciascuno, come garanzia delle libertà per tutti e per ciascuno".