Roma, 29 luglio 2020 - Continuano gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste e infiamma il caos in Sicilia. Dopo il singolare sbarco di ieri di 11 tunisini con tanto di barboncino, occhiali da sole e bagagli, stamattina sulla spiaggia di Caucana, frazione di Ragusa, circa 40 migranti sono arrivati a bordo di un piccolo peschereccio di legno e, vicini alla riva, sono scesi dall'imbarcazione per poi darsi alla fuga. Sulle loro tracce i Carabinieri e gli agenti della Polizia. Lo sbarco autonomo è avvenuto davanti agli occhi increduli di diversi bagnanti, che hanno ripreso la scena con i telefonini. A postare il video dello sbarco su Facebook è stato il leader della Lega Matteo Salvini: "Stamane ore 9, spiaggia di Marina di Ragusa. Senza parole - scrive Salvini -. Governo di complici, governo clandestino". A commentare la vicenda anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: "Il governo nazionale non ci lasci soli", dichiara il primo cittadino. E ha aggiunto: "Ciò che è accaduto stamattina, con lo sbarco di circa 40 migranti, tutti fermati e identificati, direttamente su una spiaggia a pochi chilometri dal nostro territorio, è un fatto grave - afferma -. Non è ammissibile l'assenza di un controllo capillare delle nostre acque, specie in un momento in cui sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid19 tra persone arrivate sul nostro territorio irregolarmente e quindi al di fuori dai protocolli sanitari".

A proposito di emergenza Coronavirus e casi di importazione, nelle scorse ore sono saliti a 17 i casi di positività al Covid19 rilevati all'interno dell'hotspot di Pozzallo, altri 4 sono stati ripetuti perchè il risultato lasciava spazio a dubbi e ancora non se ne conoscono gli esiti. Si tratta degli esami effettuati sui 105 migranti sbarcati dalla nave petroliera Cosmo, giunta a Pozzallo il 25 giugno. Intanto, oggi è previsto ancora uno sbarco ed esplode l'ira del sindaco Roberto Ammatuna: "Ho manifestato fermamente nei confronti delle autorità competenti, la posizione chiara dell'amministrazione Comunale: i migranti devono soltanto transitare dalla struttura portuale ed essere diretti ad altra sede, perchè in questo momento l'hotspot di Pozzallo non è in grado di accogliere ulteriori ospiti".

Nella notte, invece, decine di tunisini, ospiti della struttura ex "Villa Sikania", sono fuggiti dal centro di accoglienza di Siculiana, scatenando il panico nel centro cittadino. "Tale episodio, ancora una volta, ha allarmato la popolazione creando scene di panico", ha scritto il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. E ha concluso: "Vista la gravità della situazione, appare del tutto evidente che la struttura, che ricade nel centro urbano, non è affatto adeguata ad ospitare tunisini in attesa di rimpatrio, alcuni dei quali, tra l'altro, ai domiciliari per precedenti reati commessi nel territorio nazionale. Pertanto, si chiede un intervento urgente per la destinazione degli stessi in una struttura diversa". Arriva la risposta del ministro dell'Interno, che, a margine di una iniziativa a Sorbolo (Parma), ha assicurato che sui migranti "noi stiamo facendo tutto il possibile". E ha aggiunto: "Ci troviamo davanti a un evento con numeri elevatissimi - sottolinea Lamorgese -. L'isola di Lampedusa non può da sola avere una pressione di un numero di migranti che arrivano a ripetizione". Poi conclude: "Si tratta di fare di più anche con le Regioni, nel senso di fare delle iniziative di distribuzione".

Anche ad Agrigento la polizia ha arrestato 11 cittadini extracomunitari, sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi: erano già stati destinatari di un decreto di espulsione e sono rientrati in Italia. Altri otto extracomunitari sono stati arrestati perchè ientrati in Italia nonostante un decreto di respingimento. I 19 sono tutti ai domiciliari nel centro di accoglienza 'Villa Sikania' di Siculiana.

Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini rivendica sul caso Open Arms - vicenda per la quale il Senato dovrà esprimersi domani sulla richiesta di procedere nei suoi confronti - di aver agito a difesa del paese e "in compagnia del premier Conte". E afferma di aver fatto quello che era nel programma di governo, riflettendo che "l'unico vero stato d'emergenza al di là delle fantasie di Conte è quello legato all'invasione di queste ore". Sul caso Open Arms, invece, il leader della Lega ha sottolineato: "Non ritengo che ci sia stato alcun errore, men che meno nessuno reato. Se qualcuno domani in Aula - in occasione del voto sulla Open Arms - riterrà che sia stato commesso un reato, ne risponderanno in tanti, visto che sono scelte prese collegialmente con alcuni interventi presi per iscritto''.

Musumeci

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato: "Gli hotspot siciliani sono inadeguati a gestire il fenomeno in queste condizioni, che sono rese eccezionali anche dall'emergenza Coronavirus. Così, questa presenza massiccia di migranti alimenta il rischio di dare vita a focolai di infezione che non ci possiamo permettere. Ed è un delitto di Stato il fatto che le norme e regole di sicurezza che vengono disposte per tutti, non trovino applicazione per questi poveri disgraziati". E ha aggiunto: "Lancio un allarme serio, senza pregiudizi politici: ho il dovere di rappresentare al Comitato la preoccupazione diffusa tra i cittadini, se alimentiamo la tensione senza dimostrare che lo Stato ha intenzione di cambiare metodo trasformiamo una situazione sanitaria in un situazione di ordine pubblico".

Piemonte

Nei giorni scorsi, dopo che la situazione sull'isola di Lampedusa era diventata critica (con 870 perosne nell'hotspot, quasi dieci volte la capienza limite), erano iniziati i trasferimenti verso il Lazio (320) e verso il Piemonte (quasi 200). Ora "Il Piemonte dice basta trasferimento di migranti da oggi in poi. La nostra Regione non può ospitare più arrivi dai centri sparsi per l'Italia". Così l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che aggiunge di avere chiesto oggi "un incontro al Prefetto per ribadire questa nostra posizione". "Il nostro territorio, anche in passato, ha già contribuito a sufficienza su questo tema. Ora è necessario invertire la rotta", conclude.