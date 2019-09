Roma, 2 settembre 2019 - La nave 'Eleonore' della Ong tedesca Mission Lifeline ha dichiarato lo stato di emergenza e, forzando il divieto di ingresso in acque italiane, si sta dirigendo verso il porto di Pozzallo (Siracusa). A bordo ci sono 101 migranti salvati al largo della costa libica. La Guardia di finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare dell'imbarcazione, mentre le persone potranno sbarcare.

Salvini: "Difenderò l'Italia"

La decisione della 'Elenoire' ha provocato la dura reazione di Matteo Salvini. "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia", ha detto il ministro dell'Interno che già questa mattina aveva rilanciato la linea dura. "In queste ore sono tornate 10 navi delle Ong nel Mediterraneo: 10. Fanno il governo solo per smontare quello che si è fatto prima?", aveva detto il leader della Lega intervenendo a Radio24 e criticando i tentativi di un'alleanza di governo tra M5s e Pd.

Ancora sbarchi

Intanto sempre a Pozzallo, questa mattina, è approdata la nave della Marina militare 'Cassiopea' con a bordo 29 persone di nazionalità non precisata. E proseguono anche gli sbarchi autonomi. A Lampedusa, a cala Spugne, è giunto circa un centinaio di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco è avvenuto mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con altri 31 migranti a bordo aspetta di conoscere gli sviluppi dopo la richiesta del comandante di potere entrare in porto. Numerosi erano stati ieri gli appelli per chiedere di superare l'impasse.