Lampedusa (Agrigento), 30 settembre 2019 - Continuano ad arrivare piccoli barchini di migranti a Lampedusa. Gli ultimi due stanotte, con a bordo rispettivamente 15 e 16 tunisini. Avvistati a poca distanza dalla costa di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di finanza, i migranti sono stati accompagnati in porto. Salgono così a 11 gli approdi a partire da sabato sera, con oltre 200 persone sbarcate, e il centro di accoglienza dell'isola è molto sopra al limite.

Si è dato quindi il via ai trasferimenti dall'hotspot. Cinquanta migranti sono stati già trasferiti a Porto Empedocle, con un pattugliatore della Guardia di finanza. Altri 90 s'imbarcheranno sul traghetto di linea per la stessa destinazione, con arrivo in serata. I nuovi trasferimenti daranno respiro all'hotspot dell'isola, dove stanotte si contavano 330 ospiti. Ora restano ancora 190 persone nel centro d'accoglienza di Lampedusa, a fronte di una capienza massima di 95 persone.

SARDEGNA - Anche in Sardegna proseguono gli sbarchi di migranti nelle coste del sud, probabilmente giungono dall'Algeria. Stamane sono arrivati altri 20 migranti, dopo i 40 di ieri notte. Alcuni sono stati rintracciati solo in mattinata dai carabinieri: erano appena giunti a bordo di un barchino in legno e vetroresina con un motore da 40 cavalli nel porticciolo turistico. Il secondo sbarco al porto di Sant'Antioco: un piccolo natante con a bordo 12 persone è stato intercettato da una motovedetta della Guardia costiera a circa sei miglia da Cala Piombo, gli occupanti sono stati trasferiti sempre a Sant'Antioco. In seguito, dopo l'identificazione, saranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.

DI MAIO: PROVVEDIMENTI RIPATRIO - "Entro la fine della settimana emetterò dei provvedimenti per accelerare i rimpatri", lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a "Non è l'arena", su La7. "La maggior parte delle persone che arrivano in Italia" sui barchini "proviene dalla Tunisia. La prossima settimana, come ministro degli Esteri, emetterò provvedimenti per accelerare la procedure di rimpatrio". Il leader 5s ha poi aggiunto che farà uno dei sui primi viaggi come capo della diplomazia italiana proprio in Tunisia, un Paese con il quale è necessario fare "nuovi accordi".

TUNISIA: FERMATE 5 TRAVERSATE - Da parte sua il governo tunisino non è rimasto a guardare, e ha comunicato di aver arrestato "più di 60 persone, di età compresa tra i 16 e i 28 anni, mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo alla volta dell'Italia". Il ministero dell'Interno di Tunisi in una nota ha precisato che le unità della Guardia costiera hanno bloccato cinque operazioni per il trasporto di migranti in Italia. Sequestrate anche grosse somme di dinari tunisini e di valute straniere.

ALLARM PHONE: BARCA IN PERICOLO - Una barca con 32 migranti è in pericolo nella zona SAR (Search and Rescue, ndr) di Malta. Lo segnala Alarm Phone che avrebbe anche informato le autorità maltesi. Con un altro tweet Alarm Phone rilancia l'emergenza: "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone sulla barca. Sono ancora in pericolo nella zona Malta Sar da ieri non è stata intrapresa alcuna azione per salvarli. Circa 32 vite, tra cui molti bambini, sono in pericolo. Chiediamo un salvataggio immediato!".

Alle h9.15 CEST abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato! pic.twitter.com/IzHAFrfL7b — Alarm Phone (@alarm_phone) 30 settembre 2019