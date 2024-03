Migranti, ragazzo di 17 anni muore a bordo della Sea Watch 5: “Nessuno ha risposto alla nostra richiesta di aiuto”

Roma, 6 marzo 2024 - Un ragazzo di 17 anni è morto a bordo della Sea Watch 5, l’ong denuncia di non aver ricevuto risposta alla richiesta di aiuto alle autorità italiane: "Dopo la nostra prima chiamata urgente, alle ore 13, nessuna autorità si è attivata. Dopo più di 2 ore un ragazzo di 17 anni ha perso la vita". Nel messaggio su X Watch Italy scrive: "Chiediamo alle autorità italiane di organizzare quanto prima l'evacuazione medica per 4 persone in gravi condizioni sulla Sea Watch 5".

Il comunicato della ong spiega che "i nostri team lo avevano trovato in stato di incoscienza nel ponte inferiore della imbarcazione di legno" soccorsa.

Il giovane era schiacciato da decine di persone, presentava ustioni ed era intossicato dai fumi tossici del carburante: "Con lui viaggiavano circa 50 persone su un'imbarcazione di legno blu a due ponti, inclinata su un lato. Tra i naufraghi, diverse persone soffrono di disidratazione e ustioni da carburante. Ci stiamo ora spostando verso nord a tutta velocità".