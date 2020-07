Palermo, 14 luglio 2020 - Altri 11 migranti positivi al coronavirus sono stati trovati tra gli oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo. Il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa ha scoperto gli undici, tutti asintomatici, che sono già stati posti in quarantena presso una struttura individuata dalla prefettura siciliana. I test sierologici sull'intero gruppo aveva individuato 19 soggetti positivi, poi il tampone ne ha confermatoi undici.

Le navi quarantena

Dopo le pressanti richieste dei governatori - fa sapere il Viminale - è stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il noleggio di navi da adibire a strutture provvisorie per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria di migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi.

Il ministero dell'Interno informa anche che "questa procedura di urgenza, che prevede la presentazione delle offerte entro le ore 24 del 16 luglio 2020, si è resa necessaria dopo che la precedente gara era andata deserta".

Ospedali militari per i positivi

Continua a essere rivolta "la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la Sicilia e la Calabria, che in questo momento sono più esposte agli sbarchi autonomi dei migranti", fa inoltre sapere il Viminale informando di aver "rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali, prevedendo, ove necessario, il trasferimento dei migranti sottoposti a quarantena in ospedali militari in collaborazione con il ministero della Difesa".

La polemica dei governatori

In Italia la polemica sui positivi scesi dai barconi dei migranti è ormai esplosa. Dopo i 28 positivi, tutti maschi e di nazionalità pakistana, completamente asintomatici, sbarcati sabato a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, i cittadini avvevano bloccato la strada e la presidente della Regione Jole Santelli minacciava il divieto di sbarco sulle coste calabresi. Il governo aveva però riportato la calma rendendo noto che si valutava l'ipotesi di utilizzare per le quarantene delle navi ad hoc, dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi.

Duro il commento di Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia sul caso di Pozzallo: "Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell'Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata una nave per la quarantena - come invano richiediamo da settimane - queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando con il fuoco!".

Intanto in Sicilia, in vista di altri possibili sbarchi di positivi, è stata trasferita da Palermo a Lampedusa la macchina per l'analisi rapida dei tamponi rinofaringei. La strumentazione, in uso ai sanitari dell'Asp di Palermo da cui dipende l'assistenza sanitaria delle Pelagie, verrà adoperata per i test sui migranti che approdano nell'isola.

Migranti in diffficoltà. Alarm phone su Twitter lancia l'allarme per 57 persone che sarebbero in pericolo nel Mediterraneo. "MoonBird ha avvistato di nuovo la barca in pericolo. La @guardiacostiera non c'era più e non le ha soccorse. Perché queste persone sono state lasciate in pericolo di vita? Abbiamo perso i contatti. Le guardie costiere devono coordinare un'operazione di soccorso adesso!".