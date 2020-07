Roma, 28 luglio 2020 - Resta critica la situazione sull'isola di Lampedusa. Almeno altri tre sbarchi nella notte con l'approdo complessivamente di 128 migranti soccorsi in tre distinti interventi. Nell'hotspot sono presenti oltre 870 persone, quasi dieci volte la capienza limite. A Porto Empedocle, dopo la giornata di ieri caratterizzata dalla fuga dei migranti, la situazione nella tensostruttura è tornata alla calma. Sono 320 i migranti che, stanotte sono partiti alla volta di centri d'accoglienza del Lazio. In mattinata, secondo il piano di trasferimenti varato dalla Prefettura di Agrigento, sono partiti gli altri: poco meno di 200 per il Piemonte. La tensostruttura della Protezione civile dovrebbe dunque temporaneamente restare vuota. Dalla struttura, ieri, c'era stata la fuga di poco meno di un centinaio di migranti. All'alba, dopo un'intera notte di ricerche e perlustrazioni da parte di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, erano state rintracciate poco più di una cinquantina di persone. Alcuni migranti in fuga sono tornati indietro spontaneamente: sono stati avvisati, al cellulare, da connazionali rimasti nella tensostruttura che era stato pianificato il loro trasferimento.

Sempre a Porto Empedocle sono stati trasferiti 43 migranti proprio da Lampedusa. Il gruppo è già in viaggio per una struttura d'accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento, provando ad alleggerire le presenze nell'hotspot ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento, sempre con la motonave di linea, di altre 200 persone che una volta arrivate, in serata, a Porto Empedocle verranno caricate su dei pullman con destinazione alcuni centri d'accoglienza del Molise.

Arrestati 5 scafisti tunisini

Intanto cinque scafisti sono stati arrestati dalla polizia in relazione alla cattura, lo scorso 20 luglio, da parte della Guardia di finanza e della Guardia costiera, di un peschereccio tunisino che aveva sbarcato migranti sull'isola di Lampione. Dopo aver ricevuto una segnalazione da personale in servizio all'Area Marina protetta Isole Pelagie, la Capitaneria di porto di Lampedusa aveva allertato il dispositivo di vigilanza marittima, nel quale operano le unità navali delle fiamme gialle, della Guardia costiera ed assetti di Frontex. Una vedetta della Sezione operativa navale di Lampedusa aveva intercettato in acque territoriali il peschereccio segnalato, impedendone la fuga e riconducendolo in porto, mentre una motovedetta della locale Guardia costiera ha recuperato i migranti abbandonati sull'isola di Lampione. Gli accertamenti effettuati sotto la direzione della procura di Agrigento, hanno confermato che era effettivamente la barca utilizzata per trasportare illegalmente i migranti. I cinque tunisini, componenti l'equipaggio, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal gip e condotti in carcere ad Agrigento con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre il peschereccio e' stato sequestrato.

