Migranti e Paesi sicuri, l’analisi del prof di diritto comunitario: “Cambia tutto, non solo per l’Italia”

“L’importanza di questa sentenza è enorme, e farà giurisprudenza”. A dirlo è Daniele Gallo, ordinario di Diritto dell’Unione Europea alla Luiss di Roma, commentando la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha di fatto bocciato l’operato dell’Italia sui Paesi sicuri.

Professore, questa sentenza è un’esplicita condanna del protocollo Italia-Albania?

“A mio avviso no, perché non entra nel merito diretto del protocollo, ma piuttosto ne determina delle conseguenze. L’Italia aveva affermato che nella lista di Paesi definiti sicuri dal legislatore, tale garanzia lo valesse solo per determinate categorie di persone. Se è vero che l’Ue ha in parte appoggiato tale visione, essa sarà ufficializzata soltanto con l’applicazione del Regolamento europeo, prevista per il 12 giugno 2026, quando verrà consentito di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie di persone”.

Cosa succederà adesso?

"Ogni giudice dovrà obbligatoriamente valutare nel merito la richiesta di ogni individuo, disapplicando il diritto italiano, in forza del principio del primato”.

Qual è il punto cruciale della sentenza lussemburghese?

“A mio avviso è l’affermare che gli Stati membri della Ue non hanno una assoluta discrezionalità nel decidere quali siano gli Stati sicuri, men che meno nel valutare quelli in cui lo siano solo alcune persone. Ogni volta che un cittadino chiederà protezione internazionale, un giudice dovrà applicare la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Qui non si sta valutando nel merito l’esternalizzazione e dunque il protocollo Italia-Albania, cioè non si sta bocciando qualsiasi modello ma si sta sottolineando come ogni volta un giudice dovrà applicare una sentenza europea, disapplicando una normativa italiana poi tramutata in legge”.

È scontato che il Governo italiano rispetterà la sentenza?

"Non posso pensare che il Governo Italiano decida di non rispettare la sentenza, sia perché non ci sono precedenti in tal senso, sia perché si metterebbe in discussione l’intera ossatura giuridica europea. Inoltre si avvierebbe una procedura d’infrazione contro l’Italia e si applicherebbero pesanti sanzioni pecuniarie, come previsto dal Trattato Europeo. Sicuramente i giudici italiani rispetteranno il principio del primato del diritto europeo”.