9 nov 2022

Migranti, su Ocean Viking scontro Francia-Italia. Ma arriva l'ok di Porto Torres

Parigi attacca Roma sul rifiuto di far attraccare in un porto sicuro la nave Ong: "Inaccettabile". Meloni: "Su navi ci sono migranti, non naufraghi. Su sbarchi a Catania decisione bizzarra dell'autorità sanitariza". Responsabile Humanity 1: "Abominevole quanto successo a Catania". Lampedusa, donna morta dopo sbarco