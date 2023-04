Migranti: 700 verso Catania, altri 400 ‘scortati’ in area ionica. In Cdm lo stato di emergenza

Catania, 11 aprile 2023 - Sono già sbarcati in 108. E altri 700 arriveranno tra la notte e l'alba di domani. Sono i migranti tratti in salvo dalla Guardia costiera, al largo delle coste siciliane, nell'ennesimo viaggio della speranza. A Catania per accoglierli sono state allestite due tendostrutture dalla Protezione civile. Il primo gruppo, composto da uomini, donne e bambini, è arrivato nel porto etneo a bordo della nave 'Peluso', poi ripartita per trainare l'imbarcazione su cui si trovano gli altri 700.

Migranti soccorsi dalla Guardia Costiera (Ansa)

Intanto un’unità della Guardia costiera e un mercantile stanno scortando un barcone con altri 400 migranti sud-est della Sicilia. Alarm Phone riferisce che, nonostante i mezzi di soccorso presenti, la situazione a bordo è "drammatica" a causa di diverse "emergenze mediche, acqua che riempie la nave e nessun carburante rimasto. Abbiamo informato le autorità”.

Tunisia: bloccati 50 tentativi di partenze

La Guardia Nazionale tunisina ha comunicato che nel primo trimestre di quest'anno la sua Guardia costiera ha intercettato oltre 50 tentativi di partenze da parte di migranti irregolari verso l'Italia. Un totale di 14.406 persone, di cui 13.138 provenienti da paesi dell'Africa sub-sahariana, sono state soccorse tra gennaio e marzo mentre cercavano di attraversare il Mar Mediterraneo verso la costa italiana. Un portavoce della Guardia nazionale tunisina ha dichiarato 63 persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento nell'organizzazione di viaggi di migranti e hanno sequestrato 135 barche e 12 auto utilizzate per il trasporto.

In Consiglio dei ministri lo stato di emergenza

E, nel pomeriggio, dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. La decisione, secondo quanto apprende l'Ansa, sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, e della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci. "È fondamentale che l'Europa si svegli e intervenga: è da anni che chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito, ed è il momento di dimostrare che esiste una comunità, un'Unione e la solidarietà non è solo a carico dell'Italia, della Spagna della Grecia o di Malta – dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini –. Perché mille arrivi al giorno non siamo assolutamente in grado di sostenerli economicamente, culturalmente e socialmente. Se l'Europa c'è, visto che siamo contribuenti netti per miliardi di euro l'anno, è il momento che lo dimostri, da soli non ce la facciamo".