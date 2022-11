7 nov 2022

Migranti news, scontro Ong-governo Meloni. Nordio: "La selezione la fanno gli scafisti"

A Catania nella notte si sono concluse le operazioni per gli sbarchi dei fragili dalla Humanity 1 e dalla Geo Barents, ma le Ong non hanno intenzione di lasciare il porto con i sopravvissuti a bordo, e i legali: "Nel provvedimentio non c'è scadenza". Salvini: "Sono viaggi organizzati: vanno stroncati"