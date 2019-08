Roma, 21 agosto 2019 - La fine del governo M5s-Lega si consuma anche in un nuovo scontro tra Viminale e Difesa sul fronte migranti, mentre gli 83 a bordo della Open Arms hanno trascorso la loro prima notte sulla terra ferma dopo 19 giorni. E resta ancora in stand-by la Ocean Viking, la nave della ong francese Sos Mediterranèe con a bordo 356 persone.

Salvini contro Trenta

Il ministero della Difesa, guidato da Elisabetta Trenta, "ha modificato unilateralmente i compiti affidati a coloro che intervengono nell'ambito delle operazioni di pattugliamento". Le nuove indicazioni, fanno presente fonti del Viminale, "denotano un chirurgico ma significativo arretramento rispetto a quanto concordato per il contrasto dell'immigrazione clandestina". "Sono le prime prove tecniche di inciucio Pd-5Stelle sulla pelle degli Italiani?", si chiede Matteo Salvini.

Prima notte all'hotspot di Lampedusa per gli 83 migranti a bordo della Open Arms scesi nella notte dopo il sequestro dell'imbarcazione disposto dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. le operazioni di sbarco si sono concluse all'1 di notte. La nave invece è andata al porto di Licata (Agrigento) dove già sono ormeggiate le navi Mare Jonio e Sea watch, sequestrate in passato.

Lega Musulmana: "L'Italia va aiutata"

E, a fianco del nostro Paese, ora scende anche la Lega musulmana mondiale. "L'Europa deve aiutare l'Italia, distribuendo i migranti in tutti i Paesi e l'Italia dovrebbe ricevere fondi consistenti dall'Ue per il suo lavoro" di accoglienza dal Mediterraneo, dice il suo segretario generale Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa all'Ansa. "L'Italia non può fare da sola e il lavoro più importante" per i Paesi europei "è quello di non far sentire gli immigrati un peso, bensì che siano e si sentano produttivi", aggiunge Al-Issa intervistato al Meeting di Rimini.