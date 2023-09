Migranti nei centri per i rimpatri, Piantedosi: “L’Ue ci chiede più espulsioni”. Porto Empedocle si ribella

Roma, 19 settembre 2023 – All’indomani della svolta repressiva del governo in materia di immigrazione, il ministro dell’Interno Piantedosi fornisce qualche dettaglio in più sul piano del governo per contenere gli arrivi e il numero delle presenze.

Sommario

L’esecutivo allunga a 18 mesi la durata del soggiorno massimo nei centri per i rimpatri (Cpr) e per farlo deve trovare strutture idonee (costruirne di nuove – anche tensostrutture – o riqualificare quelle esistenti). L’intenzione – spiega il ministro dell’Interno a Ping Pong su Radio 1, è di istituire almeno 1 Cpr per regione per “rafforzare la capacità dello Stato finalmente di avere risultati maggiori in termini di espulsioni. Ce lo chiede l'Europa”. Attualmente in Italia, ha precisato il ministro dell'interno, "sono 10, di cui 1 inattivo per manutenzione". Secondo il ministro non c’è un problema di dignità delle persone che saranno ospitate nei centri (presumibilmente migliaia, visto il ritmo degli sbarchi e la durata della permanenza). La soluzione dei Cdr non è “nulla di particolarmente complicato dal punto di vista del rispetto delle persone – assicura Piantedosi – . Poi certo è evidente che la norma da sola non potrà bastare ma sarà accompagna da un piano'’. Piano che in ancora non ci sarebbe.

Per fermare gli sbarchi – dice il ministro – l’opzione ‘blocco navale’ resta sul piatto “Che poi era quanto prevedeva in origine la missione Sophia, che si era fermata ad uno step intermedio, quello del soccorso in mare, che aveva finito con il funzionare da pull factor con ben 44mila migranti soccorsi”. Il ministro appare tranquillo sui rapporti con gli altri partner Ue. Ill suo omologo francese, Gérald Darmanin, ha ribadito che Parigi non accoglierà migranti da Lampedusa, ma secondo Piantedosi “è apparso proiettato sulla consapevolezza che l'Italia va aiutata” nella gestione degli arrivi. "La Francia dice questo per dire che non è quello il metodo con cui intende farsi carico del sistema europeo. Anche per noi il tema non è la distribuzione, serve una politica europea di contenimento delle partenze”.

Intanto la tensione non diminuisce nei porti siciliani approdo dei migranti. Per ‘svuotare’ Lampedusa, arrivata quasi al collasso, le persone sono state trasferite a Porto Empedocle, ma anche qui si ripropone il problema. “Siamo arrivati alla condizione di ospitare duemila migranti in una struttura concepita solo per il transito e per non più di 250 persone – afferma il sindaco – . Abbiamo assistito a condizioni disumane, inaccettabili: niente cibo né acqua e sotto il sole, con donne e bimbi che si sono sentiti male e con liti e tensioni per un pezzo di pane. Duecento-trecento persone sono scappate per cercare cibo e acqua. La presidente Meloni dovrebbe venire anche qui”. Porto Empedocle, “farà le barricate, se dovessero ripresentarsi condizioni di emergenza”.

Intanto a Lampedusa non si fermano gli sbarchi. Ammontano a circa 300 gli arrivi durante la notte. Lo riferiscono fonti della Croce rossa italiana. Circa duemila le persone presenti nell'hotspot, secondo le stesse fonti che aggiungono che più o meno 450 migranti partiranno nella mattinata e 180 con volo aereo. Questo mentre Alarm Phone avverte di un gruppo di circa 52 persone in pericolo nelle acque internazionali al largo Libia. - "Continueremo a bloccare la realizzazione di una tendopoli e di ogni altra struttura del genere”, avverte il leader della protesta di Lampedusa, Giacomo Sferlazzo.

La tensione è anche in seno all’Ue. A fare pressione su Bruxelles, è il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, che ha annunciato “una risoluzione speciale in cui esprimeremo la nostra opposizione all'immigrazione clandestina”. Il motivo, spiega, risiede nel fatto che “la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la sua visita all'isola italiana di Lampedusa, ha annunciato un altro piano disastroso per l'Europa”. “I burocrati europei non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini del nostro continente, e quindi anche la sicurezza delle famiglie, delle donne e dei bambini polacchi”. La soluzione all’emergenza migratoria “non è il trasferimento degli immigrati clandestini”.