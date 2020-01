Roma, 11 gennaio 2020 - Alarm Phone accusa: la Guardia costiera libica "ha sparato a un migrante" che si rifiutava di sbarcare nel Paese e ha "gettato il corpo in mare". Lo scrive su Twitter la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo, riferendo il contenuto di una telefonata tra la ong e un gruppo di migranti soccorsi in acqua dai libici e trasferiti sulla terraferma. Il gruppo era di 65 persone, alcune delle quali "si stanno rifiutando di sbarcare a Tripoli".

"Siamo stati chiamati da alcuni dei migranti - scrive Alarm Phone - dicono che alcune delle 65 persone si stanno rifiutando di sbarcare a Tripoli, e che la cosiddetta Guardia Costiera ha sparato a un migrante e gettato il corpo in mare". Anche la rappresentanza dell'Oim in Libia aveva segnalato che una sessantina di migranti si starebbero rifiutando di sbarcare a Tripoli.



Si tratta dei migranti soccorsi da una nave mercantile nel Mediterraneo centrale e riportati in Libia. "Al team Oim che ha fornito assistenza a bordo è stato chiesto dalle autorità di lasciare il porto di sbarco".

TRAGEDIA MAR EGEO, MORTI 8 BAMBINI

Tragedia nel Mar Egeo. Undici migranti, di cui otto bambini, sono morti annegati quando la loro imbarcazione è affondata al largo di Cesme, Turchia. Ne dà notizia l'agenzia Anadolu.

Le autorità turche hanno riferito che otto persone sono state tratte in salvo. Al momento non è nota la nazionalità delle vittime. Il passaggio tra la località turistica turca di Cesme è tra i più battuti dai migranti, perchè è divisa da uno stretto braccio di mare dall'isola greca di Chios, e quindi di facile approdo dei migranti.

Questa nuova tragedia avviene poche ore dopo un altro naufragio, quello nei pressi dell'isola greca di Paxi, nel mar Ionio, dove sono morte almeno 12 persone.