Roma, 10 gennaio 2020 - Persi i contatti con una settantina di persone in fuga dalla Libia a bordo di una barca di legno. Alarm Phone in allerta: "Dopo aver ricevuto le loro coordinate gps, abbiamo informato le autorità di Italia e Libia, ma da allora abbiamo perso i contatti e non sappiamo che cosa sia successo loro". Ma è solo l'ultimo allarme lanciato da Alarm Phone oggi, dopo essere stato contattato anche oggi "da molte barche in pericolo nel Mediterraneo centrale. Con molte abbiamo stabilito solo contatti brevi, non siamo riusciti ad avere le coordinate e non conosciamo il loro destino. Temiamo respingimenti in Libia e naufragi".

La crisi libica, e la sitiuazione meteo favorevole sul Mediterraneo, stanno determinando un aumento delle partenze di migranti dalla costa nordafricana. Oggi a Lampedusa sono approdati 97 migranti, i primi del 2020 sull'isola. Ad avvistarli, su un barcone di circa 10 metri a due miglia dall'isola, sono state le motovedette della Guardia di finanza. Portati a terra, sono stati trasportati all'hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto.

Uno sbarco si registra anche sulle coste del sud Sardegna. Questo pomeriggio i carabinieri hanno rintracciato otto algerini che erano appena arrivati in località Maladroxia, a Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, sono stati tutti trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir (Cagliari).

Sempre oggi la nave di Open Arms ha già soccorso al largo della Libia 44 persone. I migranti, tutti uomini, erano a bordo di una piccola imbarcazione alla deriva da due giorni, in stato di ipotermia grave e "senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua".