Roma, 6 luglio 2019 - E' scontro continuo tra le ong e il ministro dell'interno Matteo Salvini, in particolare sulla destinazione finale delle imbarcazioni che dovrebbero trasferire i migranti in un 'porto sicuro'. Questa mattina una motovedetta della Guardia di finanza ha notificato al comandante della Alan Kurdi il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. La nave della ong Sea Eye, con a bordo 65 naufraghi soccorsi ieri, sfida apertamente il titolare del Viminale e si dirige a Lampedusa: "Non siamo intimiditi da un ministro dell'interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo", afferma la Ong in un tweet. E dopo aver confermato la ricezione del decreto di Salvini: "In Germania, tuttavia, più di 70 città sono disposte ad accogliere le persone salvate. Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro".

È giallo intanto sulla destinazione del veliero Alex di Mediterranea, con 41 profughi a bordo: il ministero dell'Interno vuole che si diriga a Malta, ma l'ong fa sapere che "in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione".