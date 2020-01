Atene, 11 gennaio 2020 - Un altro viaggio della speranza finito in tragedia nel mar Mediterraneo. Almeno 12 migranti sono morti nel naufragio di un barcone affondato nel mar Ionio, davanti alle coste greche. Sul posto è intervenuta la guardia costiera greca che è riuscita al momento a trarre in salvo 21 persone. Ci sono però dei dispersi: a bordo infatti sarebbero stati in una cinquantina. Il pezzo di mare è passato al setaccio con l'aiuto di un elicottero ma sono pochissime le speranze di trovare in vita qualcuno.

Il barcone era partito dall'isola di Paxos e probabilmente era diretto verso le coste italiane. Non è ancora accertata la nazionalità delle vittime, ma si ritiene che alcune fossero afgane.

Ieri l'ong spagnola Open Arms ha raccontato il salvataggio di 74 persone ("donne, donne incinte, bambini e neonati, in stato di shock"). Un operazione "molto complessa", anche per la presenza di "una motovedetta libica con atteggiamento ostile. Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi". Era la seconda in un giorno: 118 in totale le persone tratte in salvo.

2nd rescue operation today.

74 people, women, pregnant women, children and babies in a state of total panic.

A Libyan patrol in a threatening attitude watched us closely.

2 of the castaways on board had thrown themselves into the sea and had to be rescued pic.twitter.com/mEnJj3FbcT — Open Arms ENG (@openarms_found) January 10, 2020