Lampedusa, 10 maggio 2019 - I migranti salvati dalla nave della Marina saranno fatti sbarcare ad Agusta su diretta indicazione del premier Giuseppe Conte, mentre la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, che ieri ha tratto in salvo 30 persone, a quanto riferito dall'Adnkronos, attraccherà alle 11 al porto di Lampedusa. E come conferma anche il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, subito dopo l'attracco verranno sbarcati i migranti a bordo.A scortare la nave al porto saranno due unità della Guardia di Finanza.

Intorno alle 7 di mattina, la Ong aveva riferito via Twitter, che l'imbarcazione era "entrata in acque territoriali italiane 12 miglia a sud di Lampedusa" e subito era stata "raggiunta da due unità della Guardia di Finanza per un "controllo di polizia"".

Ecco la bimba di un anno salvata dalla morte in mare e dalla guerra in #Libia dalla nave #MareJonio. Questa immagine è la più grande ricompensa per chi in questi mesi ha sostenuto Mediterranea #SavingHumans ❤️ pic.twitter.com/uTHxWQtvru — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 9 maggio 2019

Poco prima la stessa Ong twittava: "Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo", mentre nella notte un altro tweet dava conto della della risposta del Centro di coordinamento dei soccorsi italiano (Mrcc di Roma): "Ci è stata inoltrata una mail del Viminale che chiede di fare riferimento alle "Autorità Libiche", quelle di un paese in guerra dove i diritti umani non esistono".

La #MareJonio ha chiesto al Centro di coordinamento dei soccorsi italiano (MRCC di Roma) un porto sicuro. Ci è stati inoltrata una mail del Viminale che chiede di fare riferimento alle "Autorità Libiche", quelle di un paese in guerra dove i diritti umani non esistono. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 9 maggio 2019

LA NAVE 'STROMBOLI' - E' attesa al porto militare di Augusta (Siracusa) la nave 'Stromboli' della Marina militare con a bordo i 36 migranti soccorsi ieri dalla nave 'Cigala Fulgosi'. I migranti sono stati trasbordati ieri sera sull'imbarcazione che ora è in viaggio verso il porto siciliano. L'annuncio è stato dato ieri sera da Palazzo Chigi, dopo le polemiche scoppiate durante la giornata.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco di un comizio nelle Marche aveva detto: "C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'interno che chiude i poti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E' vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo". In serata la decisione di Palazzo Chigi di fare sbarcare i migranti al porto di Augusta.