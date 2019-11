Roma, 2 novembre 2019 - Mentre la nave Alan Kurdi - con 88 migranti a bordo - si dirige verso Taranto (il porto sicuro assegnatole dopo l'accordi di redistribuzione in Germania, Francia, Portogallo e Irlanda), in mare sono stati tratti in salvo altri 200 naufraghi. A riferirlo è Alarm Phone, che spiega di aver informato la Guardia costiera: "Tra ieri sera e stamattina circa 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile Asso30, battente bandiera italiana - scrive sui social - Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa".

In tutto ciò l'Italia chiede la modifica del Memorandum con la Libia: è stata trasmessa ieri a Tripoli una nota con la quale si chiede di riunire la commissione congiunta dei due Paesi. Si conferma quindi l'intenzione del governo italiano di mantenere il memorandum, chiedendo alla Libia di negoziare i cambiamenti che andranno definiti.

Pd: ora ritiro o modifica dei decreti sicurezza

Nel frattempo si ripetono le fibrillazioni politiche sull'argomento, in particolare sui decreti sicurezza, tanto voluti dall'ex ministro Salvini e osteggiati dai dem. Sulla sua pagina Facebook il Pd scrive: "Nei prossimi giorni chiederemo il ritiro o la modifica dei decreti sicurezza, così come stabilito nel programma di governo e come fatto rilevare nelle osservazioni del Presidente della Repubblica. Perché i decreti sicurezza e le politiche di Salvini hanno determinato solo un aumento del numero di irregolari, illegalità e creato un clima di odio insopportabile. I tweet, le urla, gli slogan non hanno risolto nulla. Anzi. Hanno prodotto più illegalità, insicurezza e paura".

Lamorgese: "Decreti sicurezza? Entro l'anno li cambiamo"

Nel post si legge ancora: "Vogliamo costruire una politica sull'immigrazione seria, che tenga insieme legalità e accoglienza. Umanità e politica estera. Con l'Europa, non contro l'Europa. Perché l'Italia è la porta del Mediterraneo e tutti se ne devono fare carico come abbiamo stabilito negli accordi di Malta. È tempo di dimostrare agli italiani che c'è chi fomenta i problemi e c'è chi è in grado di risolverli rispettando i diritti e senza mettere le persone le une contro le altre".