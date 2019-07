Roma, 4 luglio 2019 - Lettera aperta sul tema dei migranti di 30 giuriste di diverse università italiane, che invitano a "ripudiare l'indifferenza" "rispetto alla tragedia che si sta compiendo nel nostro mare e sulle sue coste". "Il Mediterraneo centrale - scrivono tra l'altro - è popolato da chi fugge dalle violazioni dei più elementari diritti umani. Violenze feroci vengono compiute anzitutto nei campi di detenzione libici, ai danni di bambini, giovani, donne, uomini, anziani: tutti inermi, tutti dimenticati da chi potrebbe salvarli e proteggerli. Vogliamo esprimere pubblicamente, in modo pacifico, ma fermo, la nostra contrarietà rispetto a quelle posizioni del nostro Paese che impediscono azioni umanitarie a favore di queste persone".

"Vogliamo - sottolineano - che il nostro Paese rispetti le norme costituzionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti umani e di protezione della persona migrante; agisca nel segno dei valori di solidarietà a fondamento della nostra Repubblica; garantisca in ogni circostanza i diritti inviolabili della persona umana".

"Questa lettera aperta - concludono - è per noi l'inizio di un impegno che assumiamo: contribuire a scalfire il muro dell'impotenza di fronte alla tragedia che si consuma sotto i nostri occhi. Ci adopereremo per coinvolgere il più elevato numero di persone in questo nostro tentativo, e per rivolgerci alle massime istituzioni della Repubblica italiana e dell'Unione europea. Sappiamo, e non vogliamo tacere".

Lungo l'elenco delle firmatarie della lettera: Agostina Latino (Università di Camerino), Alessandra Algostino (Università di Torino), Alessandra Pera (Università di Palermo), Angela Musumeci (Università di Teramo), Antonella Massaro (Università di Roma3), Arianna Pitino (Università di Genova), Arianna Vedaschi (Università Bocconi di Milano), Auretta Benedetti (Università di Milano-Bicocca), Barbara Pezzini (Università di Bergamo), Carla Gulotta (Università di Milano-Bicocca), Enrica Rigo (Università di Roma3), Carmela Decaro (Università Luiss di Roma), Cecilia Corsi (Università di Firenze), Clelia Bartoli (Università di Palermo), Cristina Grisolia (Università di Firenze), Elena Malfatti (Università di Pisa), Elena Paparella (Università di Roma La Sapienza), Elisa Cavasino (Università di Palermo), Elisabetta Palici di Suni (Università di Torino), Francesca Angelini (Università di Roma La sapienza), Francesca Rescigno (Università di Bologna), Ilenia Ruggiu (Università di Cagliari), Joelle Long (Università di Torino), Laura Ronchetti (Università del Molise), Laura Lorello (Università di Palermo), Laura Scomparin (Università di Torino), Luciana De Grazia (Università di Palermo), Manuela Consito (Università di Torino), Maria Angela Zumpano (Università di Pisa), Maria Irene Papa (Università di Roma La Sapienza), Maria Rosaria Marella (Università di Perugia), Marina Calamo Specchia(Università di Bari), Marta Picchi (Università di Firenze), Monica Bonini (Università di Milano-Bicocca), Tatiana Guarnier (Università di Camerino). A loro si aggiungono anche Lorenza Carlassare (prof.ssa emerita di diritto costituzionale), Maria Paola Viviani Schlein (prof.ssa ordinaria di diritto pubblico comp.to f.r.) e Francesca Zajczyk (prof.ssa ordinaria di sociologia f.r.).