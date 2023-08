Migranti, emergenza a Lampedusa: 4.267 nell’hotspot. Il mare agitato frena gli sbarchi

Agrigento, 27 agosto 2023 – Emergenza migranti sull'isola di Lampedusa, dove oggi è arrivato il ministro Adolfo Urso in "segno di attenzione da parte del governo". il capo del dicastero delle Imprese e del Made in Italy ha visitato l'hotspot, che al momento ospita 4.267 persone a fronte di una capienza di 300-400 posti. "La situazione è sotto gli occhi di tutti ma deve essere l'Europa a darci una mano per potere gestire al meglio questo fenomeno. Bisogna trovare delle soluzioni", ha sottolineato Urso, accompagnato dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e dal sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. E da quest’ultimo arriva un invito “al presidente Meloni a passare due giorni a Lampedusa. Ci sediamo nel mio ufficio – dice – e insieme troveremo una soluzione”.

Intanto il mare agitato frena gli sbarchi e, nella notte, ce ne sono stati appena quattro per un totale di 208 persone (tra una decina di minori). Ieri si è registrato un nuovo record di arrivi: 55 approdi per un totale di 2.172 persone. Il giorno prima, invece, c'era stato il record di barchini arrivati (65) per un totale di 1.917.

Per oggi la Prefettura di Agrigento ha disposto i trasferimenti di 690 ospiti della della struttura di primissima accoglienza, ieri ne sono stati trasferiti complessivamente 1.061 a Porto Empedocle, Augusta e Comiso.