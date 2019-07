Lampedusa, 8 luglio 2019 - Continuano gli sbarchi a Lampedusa. La scorsa notte 19 migranti a bordo di una piccola imbarcazione sono stati trasferiti su una motovedetta dei carabinieri e scortati al porto italiano. Tutti di origine tunisina, si trovano ora presso il centro di accoglienza dell'isola. E' il secondo sbarco in poche ore: in serata, altri 10 migranti erano arrivati a Cala Galera, attraccando a bordo di un barchino.

E mentre i 65 della Alan Kurdi sono sbarcati ieri a Malta, davanti al porto di Lampedusa era ancorata questa mattina anche la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms. Nessun extracomunitario a bordo, sarebbe solo una sosta tecnica. Ancora ormeggiato, sotto sequestro al molo Favarolo, il veliero Alex di Mediterranea Saving Humans.

Trenta contro Salvini

Nel frattempo, si registra un netto attacco della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, contro Matteo Salvini. "Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare", dichiara in un'intervista al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le Ong", rivela. Quindi l'affondo: "Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta".

Sul caso del veliero Alex di Mediterranea "è sorprendente che ora torni ad attaccare i militari dopo che siamo stati noi a chiedere al Viminale se volevano supporto per il trasbordo dei migranti a Malta, visto che nessuno veniva a prenderseli". La Difesa sta pianificando "misure di sorveglianza speciale contro i trafficanti nei pressi delle coste italiane", dice ancora, l'ultima riunione c'è stata sabato sera.

La ministra in quota M5s assicura di "aver dato mandato allo Stato Maggiore di pianificare vari scenari". Perché "se la crisi dovesse degenerare, l'Italia non può farsi trovare impreparata". Quindi sottolinea che "la Marina continua ad assicurare i tradizionali compiti istituzionali di difesa dei confini marittimi, di salvaguardia degli interessi nazionali e di sicurezza della nostra comunità.

Poi snocciola un po' di numeri, dicendosi pronta a inviare le navi dell'esercito: "Abbiamo 'Mare Sicuro', che arriva fino alle acque davanti le coste libiche. Abbiamo quattro navi già schierate, compresa Nave Caprera in porto a Tripoli per l'assistenza tecnica alla Guardia costiera libica. Ma l'operazione prevede fino a un massimo di sei unità, cinque mezzi aerei e un contingente di 754 persone". L'obiettivo è sempre lo stesso: "Prevenire ogni sviluppo per tenere in sicurezza il nostro Paese".

LA RISPOSTA - In mattinata arriva la risposta del ministro dell'Interno. "Replicano i numeri", dice Salvini a margine di una iniziativa per il centenario dell'Associazione nazionale degli alpini a Milano. E aggiunge: "Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un pò nervosetti, problema loro".