Piantedosi a Lampedusa: nell’hotspot al collasso stipati 2.700 migranti. Il piano per trasferirli

“Allestiremo un piano per rendere i trasferimenti da Lampedusa i più veloci possibile" dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo i quattro naufragi nel mare di fronte a Lampedusa, con due morti recuperati almeno 20 dispersi e con l’hotspot di contrada Imbriacola strapieno, il governo accelera. E del resto all’hotspot di Lampedusa ieri si è arrivati a 2.690 presenze (nonostante il trasferimento di 180 in mattinata), poi calate di 380 unità in serata. Una situazione invivibile e incivile. L’idea è creare entro una settimana una task force per alleviare la pressione sull’isola delle Pelagie che, dice Piantedosi, "meriterebbe il Nobel per la pace".

Migranti a Lampedusa

Del resto il flusso è inarrestabile. Secondo i dati più recenti del Viminale, al 24 aprile gli arrivi dalla Tunisia quest’anno sono 19.949 (a fronte di 1.930 nello stesso periodo dell’anno scorso, un decimo) e 15.515 dalla Libia (a fronte di 5.845 dello stesso periodo del 2022, un terzo). Per questo – non volendo il governo percorrere la strada di creare corridoi umanitari che evitino le traversate –, ci si sta organizzando per i grandi numeri. Al Viminale sono consci che l’accoglienza va potenziata con trasferimento più rapidi, gli hotspot vanno adeguati, l’accoglienza largamente potenziata e i Cpt resi presenti in tutto il paese. "Si sta lavorando ad una soluzione di lungo periodo anche a livello internazionale – dice Piantedosi –, ma allo stesso tempo lavoriamo per realizzare al più presto un piano per una gestione più ordinata perché la fase acuta degli sbarchi non ci consente di perdere tempo".

Il piano allo studio del Viminale prevederà la messa a disposizione di almeno due navi (o aliscafi), ancora da vedere se private o unità della guardia Costiera o della Guardia di Finanza, per trasferimenti rapidi verso la Sicilia e non solo, perché l’idea è non concentrare i migranti in arrivo a Lampedusa e nel resto della Sicilia o in Calabria nelle regioni del Sud, neppure a breve. "Penso a soluzioni – ha detto il ministro incontrando il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino dopo aver fatto una visita, e un rapidissimo giro, all’hotspot di contrada Imbriacola – che abbiano una proiezione non dico strutturale ma di gestione ordinata dei flussi, ma anche che di fatto spostino altrove il problema. Ho grande riguardo per il ruolo che sta esercitando, ed ha sempre esercitato Lampedusa".

All’isola, ha assicurato il ministro, sarà destinata una task force ad hoc. "Noi – ha aggiunto – dobbiamo lavorare affinché Lampedusa diventi l’ingranaggio di un meccanismo più ampio che funziona. E nello stesso tempo – ha aggiunto il capo del Viminale – aiutare la gente che è all’addiaccio o in mezzo ai liquami". "Le prometto – ha detto Piantedosi accomiatandosi da Lampedusa e dal sindaco Mannino – che a cominciare da giovedì (domani, ndr ), da quando ci vedremo a Roma, cercheremo già di avere risposte".

Nel frattempo i morti si aggiungono ai morti. La cosiddetta Guardia costiera libica ha recuperato ieri i corpi di 11 migranti annegati, tra cui una bambina, naufragati con l’imbarcazione che doveva portarli in Europa, affondata al largo delle coste libiche, secondo quanto riferito da un fotografo dell’Afp presente sul posto. Le autorità locali sono state allertate a metà mattinata per la presenza di corpi – dieci uomini e una bambina – che galleggiavano in acqua a pochi metri dalla costa della città di Garaboulli, 50 chilometri a est di Tripoli.