L'ultimo dramma di Lampedusa: neonato di 20 giorni morto di freddo sul barchino

Il sisma con epicentro al largo della costa di Pesaro avvertito fino a Bologna, Roma e Firenze, ma anche al Nord. Due forti scosse ravvicinate, poi uno sciame continuo. Paura e gente in strada, persone ferite in pronto soccorso. Scuole e chiese chiuse, treni fermi per 5 ore. Rientrata l'allerta tsunami