Migranti, Lampedusa al collasso "Non possiamo accoglierne altri"

Numeri, parole, polemiche politiche. E, soprattutto, sbarchi. L’emergenza migranti è senza fine. Poche cifre (e sempre in aggiornamento) bastano a rendere l’idea. Ieri, di primo mattino, si sono registrati 26 sbarchi a Lampedusa dopo i 63 di venerdì. Nelle ultime 24 ore sono arrivate sull’isola 1826 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono quasi 4mila migranti (243 minori non accompagnati). E che la situazione sia insostenibile lo dimostrano anche le parole del prefetto di Agrigento, Filippo Romano: "Il messaggio che è importante che le ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa creargli ulteriori problemi, ma che Lampedusa non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi".

Centrodestra e centrosinistra ai ferri corti. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un nuovo decreto Sicurezza e bacchetta l’Europa che, "dopo tante chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere deve svegliarsi, muoversi, aiutarci". Dall’altro lato, la leader dem Elly Schlein sostiene che "le destre nazionaliste parlano a sproposito di immigrazione, ma non si ricordano mai di salvare vite".