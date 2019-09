Lampedusa, 29 settembre 2019 - Tre sbarchi di migranti a Lampedusa nel giro di poche ore. Nell'isola sono approdate complessivamente 80 persone. Ieri sera due piccole imbarcazioni, ciascuna con 25 persone a bordo, sono state intercettate a poca distanza dall'isola dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza. Tutti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza hot spot dell'isola dove vi erano solamente una quindicina di extracomunitari. Altri 30 tunisini sono stati bloccati all'alba di stamane a Cala Palme, dopo essere riusciti ad approdare direttamente sulla spiaggia con un barchino. Anche loro sono stati trasferiti all'hot spot dove adesso sono ospitati oltre un centinaio di migranti.

Le parole del Papa sui migranti

Oggi, nella messa per la Giornata del migrante, il Papa ha detto: "Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni". Ricordandone il tema, ha aggiunto che "non si tratta solo di forestieri", ma "di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali che assieme ai migranti e ai rifugiati sono vittime della cultura dello scarto. Il Signore ci chiede di mettere in pratica la carità nei loro confronti" e "restaurare la loro umanità, assieme alla nostra, senza escludere nessuno, senza lasciare fuori nessuno".