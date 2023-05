Migranti, la Francia all’attacco. “Italia incapace di gestire i problemi”. Rischia di saltare la visita di Tajani

Parigi, 4 maggio 2023 - Le parole del ministro dell’Interno francese Darmanin su come l’Italia gestisce (o non gestisce) la questione migranti scatenano un nuovo putiferio tra Italia e Francia. Tanto che rischia di saltare la visita del nostro ministro degli Esteri, Tajani, a Parigi. Darmanin ha attaccato Giorgia Meloni e Marine Le Pen, accusandole di condividere il "vizio" tipico dell'estrema destra, quello di "mentire alla popolazione". I problemi alla frontiera tra Italia e Francia, ha dichiarato il ministro commentando durante il programma 'Les grandes gueules' dell'emittente Rmc le osservazioni del presidente del Rn, Jordan Bardella, dipendono dalla premier italiana che "non è in grado di risolvere le questioni migratorie per cui è stata eletta".

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin e il presidente francese Emmanuel Macron (Ansa)

"Sì, c'è un afflusso di migranti e soprattutto di minori" nel sud della Francia, ha proseguito Darmanin, puntando il dito contro l'Italia: "La verità è che in Tunisia c'è una situazione politica che porta soprattutto molti bambini a risalire attraverso l'Italia e che l'Italia è incapace di gestire questa pressione migratoria", ha insistito. "Meloni, come Le Pen, è stata eletta dicendo 'vedrete questo, vedrete quello' e poi quello che vediamo è che (l'immigrazione, ndr) non si ferma e sta crescendo", ha continuato Darmanin, sostenendo che l'Italia è alle prese con "una gravissima crisi migratoria".

Darmarin si è anche detto favorevole alla creazione di una 'forza di frontiera', annunciata a fine aprile dal primo ministro Elisabeth Borne: "In Australia funziona molto bene. Tutti i servizi statali, doganali, di polizia, militari, sfidano tutte le persone e fanno superare loro i controlli di identità”.

Le parole di Darmanin hanno provocato una nuova crisi diplomatica tra i due Paesi vicini e la missione di Tajani prevista per oggi a Parigi rischia di andare in fumo. Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin.

L’Ue: “Spetta ai Paesi scegliere il porto di sbarco"

Sulla scelta dell’Italia di far sbarcare a La Spezia i migranti soccorsi dalla Geo Barents è intervenuta anche la Ue. “Abbiamo ripetuto più volte che sono i Paesi membri a essere responsabili delle operazioni di soccorso e salvataggio e anche della designazione del porto più sicuro” per gli sbarchi dei migranti, ha detto la portavoce della Commissione europea Anita Hipper. “La nostra posizione è sempre la stessa sul salvataggio delle vite: si tratta di un obbligo morale e giuridico per i Paesi membri ai sensi del diritto internazionale”, ha evidenziato la portavoce.