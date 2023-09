Migranti, anche l’Austria blinda il confine. Tajani: “L’Ue risponda. Andrò a Parigi e Berlino”

Roma, 15 settembre 2023 – Con Lampedusa che sfiora il collasso e gli sbarchi che proseguono, l’Italia torna a fare pressing sui partner europei confinanti che, proprio in questi giorni hanno dato segnali di chiusura sull’accoglienza dei migranti in arrivo dal nostro Paese. La Germania ha sospeso temporaneamente i ricollocamenti volontari, la Francia ha aumentato i controlli al confine, tra Ventimiglia e Mentone. E, notizia di oggi, l’Austria ha “intensificato il monitoraggio” al Brennero.

L'Austria aumenta i controlli al Brennero

Se Giorgia Meloni minimizzava (la “questione dei ricollocamenti è secondaria”, bisogna piuttosto “fermare i movimenti primari”), il ministro degli Esteri Antonio Tajani ora annuncia che a breve farà tappa proprio a Berlino e Parigi. “Il governo è determinato e probabilmente in Consiglio dei ministri affronteremo la situazione (migranti ndr) – ha detto al termine dell’Assemblea di Confindustria – , lunedì potremmo prendere dei provvedimenti, ma deve essere chiaro che l'azione dell'Italia non basta”.

Il governo italiano incassa il sostegno – verbale per ora – della Commissione Ue. “L’Italia ha il nostro pieno supporto politico – fa sapere la portavoce Ue Anitta Hipper – stiamo lavorando con Roma dal punto di visto finanziario e operativo”. Serve però la “solidarietà di tutti i Paesi membri”.

Tajani: “Africa esplosa, serve l’Onu”

“Servono dei provvedimenti per fermare i flussi migratori – incalza il vicepremier – . Bisogna andare avanti con i rimpatri”. E “l'Europa non può far finta di nulla”. Ma, per Tajani, anche l’azione dell’Ue, da sola, non può bastare. “Non dobbiamo sottovalutare quello che succede in Africa – dice il ministro – ne parleremo anche alle Nazioni Unite. Durante la nostra missione dobbiamo assolutamente chiedere una presenza dell'Onu perché la situazione in Africa non è esplosiva è già esplosa”.

La posizione francese

Francia e Italia concordano sull’esigenza di “una strategia” comune per “bloccare le partenze”, informa il Viminale al termine di un colloquio tra il ministero dell’Interno Matteo Piantedosi e il suo omologo transalpino Gerarld Darmanin. Il presidente francese Emmanuel Macron ricorda che “abbiamo un dovere di solidarietà europea” e assicura che “agiremo con rigore e umanità” nel determinare se i migranti “hanno diritto all'asilo o se sono destinati a tornare a casa”. In ogni caso "le decisioni verranno prese con l'Italia”. Vedremo nel concreto cosa succederà, finora l’unica decisione operativa del governo francese resta quella di rafforzare la presenza di polizia al confine con l’Italia.

Salvini: “Non escludo un intervento della Marina”

A proposito di proposte operative, si registra quella messa sul piatto dal ministro Salvini. “Penso che non si debba escludere nessun tipo di intervento. – ha risposto a chi gli chiedeva se contemplasse l’utilizzo della Marina Militare – Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso. A mali estremi, estremi rimedi''.

Lampedusa, ancora sbarchi

Intanto va migliorando la situazione a Lampedusa: entro le 20 di oggi 2.800 persone saranno trasferite dall’hotspot. All'una di notte, inoltre, un catamarano ne preleverà circa 800 dall'isola per portarli a Pozzallo, nel Ragusano. Non si fermano però gli sbarchi. Oggi se ne contano 7 in tutto, 12 dalla tarda serata di ieri.