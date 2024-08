Migranti, imbarcazione affonda al largo di Siracusa. Due morti e un disperso durante i soccorsi

Palermo, 4 agosto 2024 – Due migranti sono morti durante le operazioni di soccorso di un'imbarcazione che si è ribaltata a 17 miglia dalla costa di Siracusa. Un terzo risulta invece disperso.

E' accaduto nella notte, fa sapere la Guardia costiera intervenuta dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto dallo stesso barcone, che aveva a bordo siriani, egiziani e bengalesi. Durante il salvataggio alcune persone sono finite in acqua. In 34 sono stati recuperati, fatti salire a bordo della motovedetta e trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all'arrivo in banchina, mentre una seconda dopo essere giunta in ospedale. Ancora in corso le ricerche in mare del disperso.

Intanto oggi a Pozzallo, in provincia di Ragusa, sono giunti 21 persone tratti in salvo dalla nave ONG Louse Michel. I migranti sono tutti uomini, di cui 19 bengalesi e due egiziani. Un ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Modica per febbre da probabile infezione al ginocchio.