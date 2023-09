Migranti: Germania pronta a finanziare due progetti, anche quello di una ong che fa soccorsi in mare

Roma, 22 settembre 2023 – La Germania è pronta a finanziarie un progetto di assistenza a terra di migranti in Italia e uno per una ong che opera salvataggi "in mare". Lo ha detto all'Ansa un portavoce del ministero degli Esteri tedesco rispondendo a domande sulla situazione dei finanziamenti tedeschi alle ong che salvano migranti nel Mediterraneo. "Il ministero degli Affari Esteri federale sta attuando un programma di sostegno finanziario istituito dal Bundestag", il parlamento tedesco, ha ricordato il portavoce, aggiungendo che «l'obiettivo è quello di sostenere sia il soccorso civile in mare che i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l'esame delle domande è già stato completato. L'erogazione dei fondi, in questi due casi, è imminente", ha detto il portavoce senza però indicare nomi. "La portata del finanziamento del progetto in ciascun caso è compresa tra 400.000 e 800.000 euro", ha invece rivelato il portavoce ricordando che quello "da parte del ministero degli Esteri nel 2023 è limitato a un totale di 2 milioni di euro per tutti i progetti" da finanziare.

Migranti trasferiti dopo un soccorso in mare (Ansa)

Tunisia: migranti trattati nel rispetto della legge

Intanto dalla Tunisia il presidente tunisino Kais Saied rivendica che il suo Paese "ha registrato eccezionali successi militari e di sicurezza nella lotta contro la migrazione disumana". Inoltre assicura che la Tunisia "ha trattato questi migranti nel rispetto della legge, ma soprattutto nel rispetto dei valori morali". Parlato in occasione di una riunione del governo trasmessa su Facebbok, Saied ha aggiunto che "quello che i migranti hanno trovato in Tunisia è più di quello che hanno trovato altrove, ma il loro soggiorno nel paese deve avvenire nel quadro della legge". “Recentemente – afferma il presidente tunisino – diverse organizzazioni sono state smantellate. Si tratta di organizzazioni composte da criminali che operano nel campo del traffico di esseri umani e di organi”.