Migranti, l'affondo dei vescovi: "Gli sbarchi selettivi sono incostituzionali"

A Catania le Ong non hanno intenzione di lasciare il porto. In tre si tuffano in mare. Chi è rimasto a bordo espone cartelli: "Aiutateci". Humanity 1: "I naufraghi sulla nave non mangiano". Salvini: "Sono viaggi organizzati: vanno stroncati". Piantedosi: "Con i migranti umanità ma anche fermezza"