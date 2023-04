Migranti, in 35 bloccati sull’isolotto di Lampione. Cosa sta succedendo

Lampedusa, 3 aprile 2023 - Trentacinque migranti sono bloccati da ieri sull'isolotto disabitato di Lampione, vicino a Lampedusa. Una motovedetta della Capitaneria, ieri, ha ripetutamente provato ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, nel quale dovrebbe esserci una donna incinta, ma le onde alte non hanno permesso il salvataggio. Da stamani, gli uomini della Guardia costiera stanno riprovando ad avvicinarsi alla costa della più piccola delle isole Pelagie. La polizia ha consegnato ai militari della motovedetta dei viveri da lanciare, qualora non si riuscisse ancora a portarli in salvo, ai migranti.

"Non ci sono stati sbarchi nelle ultime 24 ore ma quello che emerge è che sempre più donne in gravidanza, anche al nono mese, si mettono in viaggio per raggiungere Lampedusa e quindi l’Italia", ha fatto sapere il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa Francesco D’Arca. "Le condizioni sanitarie di chi arriva a Lampedusa sono legate al paese da dove partono, chi arriva dalla Tunisia ha segni di violenza sul corpo, vengono infatti percossi e colpiti nei centri di raccolta. Ma quel che sta emergendo in questi ultimi mesi è che moltissime donne in gravidanza si mettono in viaggio, forse convinte da chi organizza questi viaggi della speranza che in Italia ci sia lo Ius soli. Stiamo comunque gestendo la situazione grazie ad un lavoro quotidiano e approfondito", ha concluso D’Arca.