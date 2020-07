Roma, 21 luglio 2020 - "Il nostro aereo Moon bird ha individuato il gommone in pericolo con circa 120 persone a bordo. Finora nessuno ha risposto alle nostre chiamate di soccorso. Il gommone va alla deriva e uno dei due tubolari si sta sgonfiando. Queste persone devono essere salvate immediatamente!". Lo scrive in un tweet Alarm Phone, che monitora i migranti che tentanto di raggiungere le coste europee attraverso il mar Mediterraneo. In un tweet successivo la Ong avverte: "Il tubolare continua a sgonfiarsi e le persone a bordo non hanno giubbotti di salvataggio, quindi è solo questione di tempo prima che il gommone affondi e accada un'altra tragedia". Poi la Ong ha specificato di essere "in contatto con le persone a bordo" e "ci riferiscono che ci sono 24 minori". L'organizzazione conclude con l'hashtag #dontletthemdrown, "non lasciamoli affogare". Questa mattina, la Ong ha sollecitato l'intervento delle autorità maltesi e italiane per trarre in salvo i naufraghi.

