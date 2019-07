Roma, 7 luglio 2019 - Mentre il veliero Alex ha attraccato a Lampedusa e i migranti hanno passato la notte nell'hotspot, la Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea Eye con 65 migranti a bordo, ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. La decisione di allontanarsi dall'Italia è stata presa nella tarda serata di ieri perché, viene spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". "Resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia - aggiunge -. La gente non è una merce di scambio". La Ong fa poi sapere che la Alan Kurdi raggiungerà Malta nel pomeriggio.

Ma Malta ha deciso di negare l'accesso nelle acque territoriali alla Alan Kurdi. Il governo ha incaricato le forze armate di "intraprendere le azioni appropriate se la nave dovesse entrare" entro le 12 miglia dall'arcipelago.

Scoppia l'hotspot di Lampedusa

Scoppia intanto l'hotspot di Lampedusa dove nella notte sono arrivati i 46 migranti della nave Alex di Meditteranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, consequenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola. "Dovrebbere restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino".