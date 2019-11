Roma, 1 novembre 2019 - La nave Alan Kurdi è entrata nelle acque territoriali italiane. L'imbarcazione della ong tedesca Sea-Eye era bloccata da sette giorni a poche miglia dalla Sicilia. E' la stessa organizzazione umanitaria ad annunciarlo in un tweet: "Siamo appena entrati nelle acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde. Nonostante l'accordo diplomatico tra Germania, Francia e Italia, ci sono 88 persone soccorse a bordo della Alan Kurdi senza un porto sicuro. Un altro capitolo oscuro per la fortezza Europa". Già stamane una 20enne era stata evacuata dalla Guardia costiera per ragioni sanitarie. "Quando termina questo blocco?", si chiedeva Sea-Eye.

Wir sind soeben wegen des Wetters in italienische Hoheitsgewässer eingefahren



Trotz der diplomatischen Einigung zwischen DE, FR und IT gibt es für die verbleibenden 88 Geretteten an Bord der #AlanKurdi keinen sicheren Hafen.



Ein weiteres dunkles Kapitel der Festung Europa. pic.twitter.com/ezf3TMMaFx — sea-eye (@seaeyeorg) 1 novembre 2019

Anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha lanciato un appello in merito: "Il governo italiano dia al più presto alla nave Alan Kurdi l'indicazione di un porto sicuro dove far sbarcare gli 88 naufraghi salvati in mare e già provati dalla navigazione e dalle violenze subite. A maggior ragione dopo le parole della Ministra Lamorgese che ha smontato la polemica sull'aumento degli sbarchi, l'Italia non si sottragga ai propri doveri internazionali e confermi ancora una volta il primato dell'umanità e dei diritti sulla cultura della violenza e dell'indifferenza".

ALARM PHONE - Sul fronte migranti Alarm Phone con un tweet avverte: "Barca in pericolo nella zona Sar di Malta! Dicono di essere circa 40 persone, tra cui 7 donne, partite ieri da Zuwarah, in Libia. Ricevuta la posizione Gps, abbiamo informato le autorità di Malta e Italia alle 15.40. Si sta facendo notte e necessitano soccorso!".

Barca in pericolo nella zona SAR di #Malta! Dicono di essere circa 40 persone, tra cui 7 donne, partite ieri da Zuwarah, in #Libia. Ricevuta la posizione GPS, abbiamo informato le autorità di #Malta è #Italia alle 15.40. Si sta facendo notte e necessitano soccorso! pic.twitter.com/bpe6GpTV5W — Alarm Phone (@alarm_phone) 1 novembre 2019

OPEN ARMS - Intanto completato il trasbordo su una motovedetta maltese dei 15 migranti messi in salvo dalla Open Arms e recuperati a 45 miglia dalla Libia tre giorni fa. "Con ore di ritardo, in piena tormenta, dopo aver atteso a lungo istruzioni da autorità maltesi, abbiamo finalmente potuto trasferire le persone a bordo di Open Arms su motovedetta maltese. Che l'Europa sia un nuovo inizio per tutti voi! #ognivitaconta", sui social la conferma dell'ong sul trasbordo avvenuto. In seguito la nave della ong spagnola farà rotta su Siracusa, dove è attesa nella notte.

🔴#ULTIMAORA

Con ore di ritardo, in piena tormenta, dopo aver atteso a lungo istruzioni da autorità maltesi, abbiamo finalmente potuto trasferire le persone a bordo #openarms su motovedetta maltese.

Che l'Europa sia un nuovo inizio per tutti voi! #ognivitaconta pic.twitter.com/83eot5oZ8f — Open Arms IT (@openarms_it) 1 novembre 2019