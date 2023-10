Migranti, al vertice Ue Meloni incassa il patto a 6: "Non siamo affatto isolati"

Granada, 5 ottobre 2023 – Dice Giorgia Meloni, a margine del vertice della Comunità politica europea, a Granada: "Sono soddisfatta, è dimostrato che sui migranti siamo tutt’altro che isolati". È un fatto, dicono i suoi, che con Macron l’azione è da tempo concorde e l’incontro di giovedì con il Cancelliere Scholz, superato lo scoglio ong, manterrà la diversità di approccio, sancendo però la tregua. Ma Meloni vuol passare dalle parole ai fatti e per questo si muove a tutto campo. A margine del vertice di Granada ha portato avanti con il premier britannico Sunak un tavolo con l’olandese Mark Rutte e l’albanese Rama, al quale, a sorpresa, si sono aggiunti anche von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron. Il format ha già prodotto un documento in 8 punti, dal maggiore supporto ai Paesi partner, all’Oim e all’Unhcr per l’assistenza ai migranti nei rimpatri, fino al sostegno ai Paesi nordafricani per la protezione delle frontiere e contro gli ingressi.

Giorgia Meloni, 46 anni, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (64) e il premier svedese Ulf Kristersson (59)

La presenza, attorno allo stesso tavolo, dei tre protagonisti del Memorandum con Tunisi assume un significato forte alla luce delle critiche che l’intesa ha ricevuto da più parti a Bruxelles, in particolare da Charles Michel e da Olaf Scholz. Perché è chiaro ai suoi firmatari che il memorandum con la Tunisia è molto in bilico. Ad esempio è andato in scena uno scontro frontale tra Bruxelles e Tunisi. In risposta al ministero degli Esteri tunisino, secondo cui i 60 milioni di euro di aiuti europei non sarebbero stati chiesti dal governo di Saied, il commissario europeo all’allargamento Oliver Varhelyi ha risposto per le rime, pubblicando la foto della richiesta di Tunisi e confermando l’erogazione della tranche di aiuti. "Se ci hanno ripensato, lo dicano", sono le parole del commissario. Non un bel clima.

Va anche detto che dal vertice informale la questione migranti rischia di scomparire dal comunicato per la fermissima opposizione di Polonia e Ungheria che vorrebbero che vi si scrivesse che in materia di migranti le decisioni si prendono all’unanimità. E così il comunicato finale rischia di saltare.

Meloni vede comunque il bicchiere mezzo pieno, seppure definendo l’accordo raggiunto a Bruxelles solo un primo passo: "L’Italia ha dato il suo voto sul Patto di migrazione e asilo perché sono regole che riteniamo migliori alle precedenti. Bene o male, la percezione e gli intenti dell’Europa sulla materia della migrazione stanno evolvendo verso una linea più pragmatica, di legalità, che vuole combattere i trafficanti, che vuole fermare l’immigrazione illegale e gestire l’immigrazione legale". "La proposta italiana – ha ribadito la presidente del Consiglio – non è quella di continuare a parlare di come distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa bensì fermare l’immigrazione illegale".

Da qui l’accelerazione con Sunak, Rutte e Rama, ai quali si sono aggiunti anche Macron e von der Leyen. "Quando uomini e donne arrivano sul suolo europeo è già troppo tardi – ha detto in conferenza stampa il presidente Macron – sopra ogni cosa occorre proteggere meglio le nostre frontiere ed evitare i drammi nel Mediterraneo". È quello che Meloni dice da tempo, unendo l’approccio duro con i trafficanti e i clandestini a un’accelerata al piano Mattei, sul quale, ieri ha promesso, "siamo a un punto d’arrivo con una norma sulla governance che a novembre presenterò in Parlamento. L’Italia vuole tentare di essere pioniere di rapporti diversi con l’Africa, ma perché sia efficace abbiamo bisogno dell’Europa". E qui, i lavori sono ancora in alto mare.