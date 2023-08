Il testamento di Michela Murgia nelle mani di Cathy La Torre. Porteremo avanti la sua battaglia

Bologna, 11 agosto 2023 – Cathy La Torre, avvocata di Bologna e soprattutto amica di Michela Murgia, è la curatrice del testamento e quindi delle sue ultime volontà. I funerali della scrittrice ed intellettuale morta ieri a 51 anni a seguito di un carcinoma ai reni si svolgeranno domani, sabato 12 agosto alle 15,30, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la chiesta degli astisti) di Roma.

"Con Michela abbiamo lavorato mesi per una battaglia che e' quanto mai urgente: tutelare ogni tipo di famiglia o relazione non tradizionale. Quella che noi chiamiamo 'famiglia queer' e che lo Stato non riconosce in alcun modo", ha spiegato La Torre all’Agenzia Agi.

La professionista e attivista era, ed è, parte della ‘queer family’ costruita dall'intellettuale sarda. "La sua volontà - prosegue La Torre - era politica perché su questo tema si scuotessero le coscienze della politica. Quello che posso affermare con certezza e' che si sono scosse milioni di coscienze e che noi continueremo a portare avanti, ognuno con le proprie capacita', il suo lascito. La mia capacita' e' e sarà il diritto, il diritto a scegliere con chi passare gli ultimi giorni della propria vita e come tutelare i legami non strettamente tradizionali. Questo abbiamo provato a fare, vivere la nostra queerness e renderla una realtà anche innanzi allo Stato e alle leggi".

Un testamento, quello redatto da Michela Murgia, non ancora reso pubblico ma che al suo interno conterrà soprattutto la sua eredità spirituale e politica. I suoi messaggi che continueranno così a vivere dando proseguimento alle sue opere letterarie e ai podcast.