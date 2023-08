Michela Murgia morta, il ricordo di Meloni: “Donna che combatteva per le sue idee, diverse dalle mie”

Roma, 11 agosto 2023 – La morte di Michela Murgia, avvenuta nella notte di San Lorenzo, quasi a voler avvicinare la scrittrice e attivista quanto più possibile alle stelle e al cielo, ha scioccato il mondo dei colleghi artisti e anche della politica, compresa quella fetta distante dalle sue idee. Come la premier Giorgia Meloni, con la quale Murgia ha espresso – e mai velatamente – il suo disaccordo su temi e idee. La presidente del Consiglio l’ha voluta ricordare così:

"Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto".

Michela Murgia (Ansa)

Cordoglio anche dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha scritto: "Michela Murgia si è battuta per le sue idee e lo ha fatto attraverso la parola e la scrittura. Condoglianze ai suoi cari”.

La politica si è unita per la morte della scrittrice, da destra a sinistra. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato su Facebook che «Michela Murgia è stata una voce libera fino alla fine, un esempio di coraggio anche nella malattia. Il nostro cordoglio a tutti coloro che l'hanno amata». Per il leader di Azione, Carlo Calenda, «Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia».

I funerali si svolgeranno domani a Roma nella Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Montesanto) alle 15.30.