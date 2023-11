"Mi stuprò nel 1989". Axl Rose in tribunale

Il frontman di Guns N’ Roses, Axl Rose (nella foto), è stato portato in tribunale a New York da una ex modella di Penthouse che lo accusa di averla trascinata a letto "come un uomo delle caverne" e di averla stuprata. L’episodio denunciato da Sheila Kennedy, risale al 1989, quando Rose, che oggi ha 61 anni, era all’apice del successo. Davanti alla Corte suprema la donna, che allora aveva 26 anni, ha accusato il musicista di averla legata e brutalmente sodomizzata contro la sua volontà.