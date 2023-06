Mezzo secolo fa Quando Almirante rimase senza caffè

di Luca Orsi

Mezzo secolo fa, la Bologna del sindaco Renato Zangheri era ben più ‘rossa’ di oggi, vantando la più importante federazione del Partito comunista fuori dall’Unione sovietica. Ed Enrico Berlinguer, da poco segretario del Pci, proponeva su Rinascita il compromesso storico. Il 18 giugno di quel 1973 – in una stagione politica che oggi ci appare distante anni luce, ancora in bianco e nero – gli automobilisti in sosta all’autogrill Cantagallo assistono a una scena che diventerà un vero e proprio cult della Prima Repubblica. In cui era ben chiara la differenza fra destra e sinistra. E i dubbi di Gaber ("cos’è la destra, cos’è la sinistra") erano di là da venire.

A ora di pranzo, in quello che allora si chiamava Mottagrill – icona della modernizzazione italiana a scavalco sull’A1 Bologna-Firenze – entra Giorgio Almirante, leader del Msi, in compagnia (pare, qui le cronache del tempo non concordano) della moglie Assunta e due militanti missini. È di ritorno dal Friuli, diretto a Roma. I quattro si siedono al tavolo 30. Ordinano, elencano i giornali, prosciutto crudo, penne al sugo, cotechino e lenticchie. Al momento del caffè (o anche prima, secondo alcuni), Almirante viene riconosciuto da un cameriere.

Non c’è bisogno di dire altro. In un attimo la voce si sparge fra i camerieri e arriva a cuochi e lavapiatti in cucina. E i sedici lavoratori del Mottagrill scioperano all’istante. "Qui, ai fascisti non serviamo il caffè".

È l’Italia comunista e proletaria – dove i cuochi non erano ancora chef con fatturati da media impresa – che si ribella. Che fa muro. Che non fa sconti all’avversario politico. Impossibile, allora, anche solo ipotizzare uno degli ultimi Governi policromi dei giorni nostri. Secondo alcuni, al Mottagrill volano parole grosse. Secondo altri, Almirante e donna Assunta si alzano ed escono senza reagire. Sembra assodato, però, che anche il benzinaio si rifiutò di fare il pieno "al fascista", costretto a fare rifornimento a Roncobilaccio.

Qualche giorno dopo, il 21 giugno, al Cantagallo alcuni squadristi (pare) di Ordine Nuovo, per rappresaglia mettono a soqquadro il bar e il ristorante, malmenando alcuni dipendenti, rei di aver fatto il gran rifiuto al loro leader. La mezz’ora di sciopero non autorizzato costerà un processo ai 16 dipendenti del Mottagrill. Che saranno tutti assolti. Per pagare le spese legali, il Canzoniere delle Lame, gruppo folk bolognese, incise il 45 giri Al Cantagallo, donando il ricavato agli scioperanti. "C’è Almirante, si sparge la voceè arrivato coi suoi cameratie si aspettan di essere servitima oggi in bianco dovranno restarE la lotta improvvisa scattò".