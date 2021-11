Roma, 8 novembre 2021 - Scenario sempre più autunnale sull'Italia: le previsioni meteo dicono che sarà un'altra settimana caratterizzata da tempo instabile, con piogge (anche nubifragi) e altra neve in montagna. Nei prossimi giorni la presenza di un nuovo vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale condizionerà il tempo su molte regioni italiane, pochi giorni prima dell'11 novembre, giorno di San Martino. IlMeteo.it segnala che in questo periodo, statisticamente parlando, sul bacino del Mediterraneo si impone una vasta figura di alta pressione che dà vita alla cosiddetta 'estate di San Martino', una fase stabile, soleggiata con clima mite di giorno e relativamente freddo di notte. Quest'anno però questo periodo potrebbe avere breve durata. Un ciclone presente nei pressi della Sardegna continuerà ad inviare numerosi impulsi piovosi che interesseranno molte regioni, soprattutto meridionali. Data la posizione del vortice le zone maggiormente instabili e a tratti perturbate risulteranno le due Isole Maggiori, il Sud, i versanti adriatici centrali e in queste ore anche il Nord Est e la Lombardia.

Importanti novità infine per metà mese, quando potrebbe realizzarsi la prima invasione di aria polare.ma si tratta ancora di una tendenza che necessita di conferme.

Le previsioni per le prossime ore

Un passo indietro: le prossime ore. L'area di bassa pressione innesca un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili verso la nostra penisola, che determinano condizioni meteo diffusamente instabili. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal primo mattino di lunedì 8 novembre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L'allerta meteo

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi, allerta gialla su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia.