Milano, 3 febbraio 2018 - Ondata bianca sul nord Italia. Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo, il maltempo che attraversa in queste ore il Paese ha portato la neve sul versante nord-orientale dello Stivale. Particolarmente intense le precipitazioni nevose in Emilia Romagna, dove i fiocchi bianchi stanno cadendo anche in pianura, a Modena, Bologna e Reggio Emilia. Ma le nevicate interessano anche la Toscana, il basso Veneto e in minima parte il Friuli.

EMILIA ROMAGNA - Un manto nevoso di diverse decine di centimetri ha ricoperto i rilievi dell'Appenino, in particolare nel Modenese, dove le precipitazioni sono state abbondandi fin dalle prime ore della notte. Ma accumuli consistenti si stanno formando anche a quote collinari e basse. Nevica da questa mattina nelle città della pianura, Bologna, Modena e Reggio Emilia. Imbiancata l'autostrada in prossimità del centro urbano, da Casalecchio a Modena Sud e da Modena Sud fino a Castel San Pietro.

Meteo Emilia Romagna, neve in Appennino. Bologna è già imbiancata

TOSCANA - Sull'Appennino Tosco-romagnolo è vera e propria bufera ma i fiocchi bianchi si sono portati anche a quote collinari. Il sito Meteo Toscana li segnala "a Volterra, in Valdelsa, a Castellina in Chianti, sull'Alta Val di Cecina, sulle colline Pisane ovunque dai 500m, ma anche su tutta la Garfagnana dai 500m, sul Monte Serra Pisano, nel Chianti fiorentino". Un'allerta arancione era stata "emessa da stanotte fino alle 18 di oggi sull'Appennino pistoiese e sull'Alto Mugello - ricorda il Consorzio Lamma - codice giallo sulle restanti aree".

Meteo, sabato invernale in Toscana. Pioggia e neve protagoniste: ecco dove / VIDEO

LA SITUAZIONE - Una robusta perturbazione di origine nord-atlantica occupa la nostra Penisola ed è all'origine di una vera e propria situazione invernale con temperature basse e precipitazioni consistenti. Nella giornata di oggi, 3 febbraio - spiega il sito ilMeteo.it - "temporali colpiranno tutto il Centro-Sud", mentre a Nord, a causa dell'ingresso di aria fredda che arriva da Finlandia e Russia, "le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso sull'Emilia Romagna, ma anche sul Veneto, FriuliVG ed alta Toscana, a prevalenza miste a pioggia sulle coste romagnole per via della bora".

LE PREVISIONI NEVE - IlMeteo.it stima accumuli su Bologna fino a 20 centimetri, si parla invece di alcuni centimentri su molte regioni del nordest e alta Toscana.