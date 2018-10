Cosenza, 5 ottobre 2018 - Il Sud Italia nella morsa del maltempo. Dopo il violento nubifragio che ha colpito ieri la Sicilia, e in particolare Catania, nella notte forti temporali si sono abbattuti sulla Calabria, come annunciato dalle previsioni meteo. Le zone maggiormente interessate dalla bufera sono quelle delle Serre, nelle province di Vibo Valentie e Catanzaro. Forti piogge anche nella piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria e nel Crotonese, in particolare tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina.

MADRE E FIGLI DISPERSI - Sul versante tirrenico è Lamezia Terme il centro più colpito. Qui si cercano una donna e i suoi figli di 7 e 2 anni che risultano irrintracciabili dalla tarda serata di ieri. L'auto su cui viaggiavano è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota.

Numerose le squadre impegnate nel comprensorio lametino dove si è verificata, tra l'altro, l'esondazione del torrente Cantagalli, in alcuni quartieri gli abitanti si sono recati nei piani superiori degli stabili in quanto l'acqua ha raggiunto livelli di altezza tali da mettere a rischio l'incolumità. E' straripato anche il torrente Scorsone a San Vito sullo Ionio. Disagi nei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga e Cortale, dove alcuni residenti non hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni e sono stati collocati all'interno dei locali del centro commerciale Due Mari.

SI VALUTA STATO DI EMERGENZA - La situazione ha richiesto lo schieramento di una vera e propria task force dei vigili del fuoco in tutta la Regione. Circa 200 le unità messe in campo da tutti i comandi provinciali: mobilitato anche chi era in turno libero. Il governatore Mario Oliverio valuta se chiedere lo stato di emergenza.

BLOCCATI SUI TETTI - Sedici persone sono state tratte in salvo sulla ss 18, nel territorio del Comune di Lamezia Terme. Si tratta di due operai che erano rimasti bloccati in alcuni capannoni della zona industriale, e di alcuni abitanti di Acconia di Curinga che si erano rifugiati sul tetto delle abitazioni, altri rimasti intrappolati nelle autovetture.

#5ott 8:00, dalla serata di ieri #maltempo a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, con auto in panne: recuperati gli automobilisti dai #vigilidelfuoco fluviali. Esondato il torrente Scorsone (CZ). Interventi in corso pic.twitter.com/cTdzHZLuH1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 ottobre 2018

STRADE IN TILT, AUTOMOBILI ALLAGATE - Automobili sono rimaste rimaste bloccate anche sull'autostrada A2 Salerno Reggio-Calabria. Smottamenti si registrano lungo le Strade Provinciali mentre sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse persone rimaste imprigionate nelle auto invase dall'acqua, tra le quali una donna in gravidanza e bambini. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore la caduta di un albero ha provocato un ferito. Disagi anche all'aeroporto di Lamezia: nella notte un Easy Jet proveniente da Milano è stato dirottato a Bari. Cancellato questa mattina un volo per Linate.

FAMIGLIE ISOLATE - Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Vibo Valentia, interessata da frane e smottamenti. La situazione più critica a Pizzoni, nelle Preserre: qui alcune famiglie sono rimaste intrappolate nelle abitazioni per l'allagamento e il cedimento di strade. Danni anche a Capistrano, Monterosso Calabro, Polia e Filadelfia. Preoccupa il livello del bacino del lago Angitola e quello del fiume Ancinale, a Serra San Bruno.

Previsioni meteo, le aree più colpite dal maltempo oggi

SCUOLE CHIUSE - Nei comuni di Catanzaro, Crotone e Soverato, oggi alcune scuole sono chiuse. Come accade del resto a Catania: qui il sindaco Salvo Pogliese, d'intesa coi tecnici della Protezione Civile ha disposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per consentire la verifica delle strutture. Si fa la conta dei danni.