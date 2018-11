Roma, 1 novembre 2018 - Piogge non stop sull'Italia nella festa di Tutti i Santi. Come da previsioni meteo, un'intensa perturbazione insiste sul Paese da Nord a Sud e promette di restare a lungo. La tregua al maltempo è durata dunque solo poche ore. Dopo le devastazioni dei giorni scorsi, nuove allerte sono scattate su alcune ragioni. A partire dal Veneto, dove il livello di attenzione è massimo sui bacini montani e pedemontani.

Bollino arancione in Piemonte per i fiumi in crescita anche a causa delle abbondanti nevicate in montagna. Qualche allagamento viene segnalato nell'Alessandrino, al momento senza particolari criticità. Sorvegliato speciale il lago Maggiore, in piena anche per le piogge dei giorni scorsi. I fenomeni dovrebbero comunque attenuarsi nel pomeriggio.

Allerta color arancio anche nelle regioni tirreniche centrali. In Toscana per rischio temporali e mareggiate, anche qui in attenuazione nel corso della giornata. Preoccupa anche la tenuta del bacino dell'Ombrone nel sud della regione, dove peraltro è atteso vento forte di scirocco con raffiche fino a 80-100 km/h.

In Liguria l'allerta si è esaurita nella mattinata. Restano però critica la situazione della viabilità. Ancora isolata Portofino che è raggiungibile solo via mare: è stato chiuso infatti anche il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli, percé ritenuto troppo pericoloso. Nella notte la motovedetta della Capitaneria ha traportato personale medico, volontari della Protezione civile e residenti e lavoratori. Disagi alla circolazione lungo la statale Aurelia tra Rapallo e Zoagli e tra Chiavari e Lavagna.

Se la situazione è migliore sul litorale adriatico centro-meridionale e sulla Sardegna, lo stesso non si può dire su centro e sud tirrenici. Particolarmente interessata dalla perturbazione la Sicilia. La pioggia ha causato non pochi disagi a Palermo dove alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione e in via Imera. Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello. Anche per la Sicilia la Protezione civile regionale ha emesso ieri un'allerta arancione. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.

PREVISIONI - Le previsioni, dicevamo, non promettono niente di buono. L'Italia dovrà fare i conti con una serie di "peggioramenti di stampo autunnale", scrive il sito 3bmeteo.it. Oggi la perturbazione porta maltempo su Nord Est (specie su Friuli e Bellunese), regioni tirreniche (Lazio e Nord Campania) e Sicilia. I fenomeni più abbondanti sono attesi su Alpi e Prealpi, dapprima i settori occidentali e poi quelli centro-orientali, con nevicate a partire dai 1300 metri (anche se la quota è in rialzo). Domani una seconda perturbazione interesserà sulle stesse areee e si estenderà verso Ovest. Il clima resta mite grazie ai venti da Sud, anche se le temperature sono in diminuzione. Anche il weekend sarà all'insegna della pioggia.

#Meteo Italia: nuove piogge e temporali su alcune regioni nel weekend.https://t.co/elyAk1SGl8 — 3B Meteo (@3BMeteo) 1 novembre 2018

NEVE - Intense nevicate sono previste sul tutto l'arco alpino. In Valle d'Aosta tra stasera e domani mattina i fiocchi bianchi raggiungeranno i 1500-1300 metri di altezza. Le precipitazioni saranno più intense nella zona sud-orientale della regione, al confine con il Piemonte. Allerta gialla per valanga ne i comuni delle valli del Gran Paradiso, Valsavarenche e Cogne -e dell'alta valle del Lys.