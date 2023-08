Rischio meteo: il ‘ciclone tropicale’ si porta sull’Italia. Le regioni nel mirino della pesante ondata di maltempo. Mappe

Roma, 27 agosto 2023 – Dopo i primi, violenti, temporali delle scorse ore, l’ondata di maltempo si porta su tutto il Nord Italia.

Ed è allerta meteo: nella notte di domenica il ciclone dal Nord Europa si porterà sul Mar Ligure e da qui porterà il suo carico di nubifragi e grandine su molte regioni.

Meteo: il satellite, Europa infrarosso dell'Aeronautica Militare

Nelle previsioni di ilMeteo.it si legge che lo scontro fra l'aria fredda in arrivo e quella calda preesistente “potrebbe assumere sul Mediterraneo, caratteristiche simil-tropicali e quindi di uragano”. Il riferimento è a un uragano tipico del Mediterraneo, chiamato Medicane.

Nei prossimi giorni andrà prestata molta attenzione. Secondo il sito, l'ondata di maltempo potrà portare fenomeni "in alcuni casi estremi, come intense grandinate e presenza di downburst”, ossia il “fenomeno meteorologico che consiste in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale”.

Per questo - osservano gli esperti - “su tutte le zone e città in cui scoppierà un forte temporale potrà esserci il rischio di una forte grandinata. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige (nelle giornate di domenica e lunedì), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio (nelle giornate di lunedì e martedì) sono le regioni maggiormente a rischio di grandine grossa”.

Una buona notizia: si tratterà di una boccata di ossigeno per le Alpi e per i ghiacciai, in forte sofferenza nelle ultime settimane, con lo zero termico schizzato oltre i 5.000 metri. Con il ciclone è in arrivo anche aria fredda, con temperature più basse e possibilità di neve "anche sotto i 2.000 metri”.

La mappa di 3bmeteo

