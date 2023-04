Metaverso e Nft, il grande calo

Fino ad un anno fa le parole metaverso e Nft erano onnipresenti. Ora invece il focus è sull’intelligenza artificiale, e molte aziende stanno riorientando il loro business. Walt Disney ha chiuso la divisione che stava sviluppando le strategie per il metaverso. E Microsoft ha recentemente posto fine ad una piattaforma di realtà virtuale social acquisita nel 2017 e ridotto gli investimenti nei visori HoloLens. Anche la società di Mark Zuckerberg che ha cambiato il proprio nome da Facebook a Meta nell’ottobre 2021, sembra per ora essere più tiepida su questo progetto. La sua app di punta, Horizon Worlds fatica ad guadagnare utenti così come le vendite dei suoi visori per la realtà virtuale Quest 2.

Si è raffreddato anche il mercato degli Nft, i certificati digitali che attestano il valore di un oggetto o di un’opera in cui si sono buttati grandi marchi come Nike, Pepsi e il mondo dell’arte che ha fatto da traino. Esplosi nel 2021, il loro valore è scemato di pari passo a quello delle criptovalute. Secondo i dati della società Bitay, da gennaio a settembre 2022, il volume degli scambi di Nft è crollato del 97%, passando da un valore complessivo di 17 miliardi di dollari a soli 466 milioni.