Metato: nuova riqualificazione di spazi architettonici a servizio della comunità

Nuovo loggiato in cemento armato al cimitero comunale Metato. La struttura, completata nei giorni scorsi, accoglie 66 loculi disposti su 6 file e 100 ossari, 28 dei quali del tipo ad apertura laterale per un investimento complessivo di 160mila euro, incluso l'ossario comune realizzato nello spazio di fronte ai loculi, all'interno delle strutture di fondazione e accessibile da tre punti.



“E' un'altra tessera che va al suo posto di quell'ampio programma di riqualificazione delle aree cimiteriali che abbiamo annunciato - commentano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessore Francesco Corucci -. Alle parole seguono sempre i fatti: gli investimenti effettuati sono tesi a salvaguardare e riqualificare lo spazio architettonico, rendendolo più dignitoso e riuscendo a metterlo nuovamente a servizio della comunità, tutelandolo dai segni del tempo e dal progressivo degrado”.



Nello specifico, per esigenze architettoniche, il nuovo gruppo è stato realizzato in modo del tutto speculare al gruppo già esistente andando ad utilizzare gli stessi elementi architettonici di prospetto tra cui i laterizi a facciavista così come ogni altro elemento di fregio. Conseguentemente sono stati rimossi buona parte dei loculi prefabbricati destinati a depositi, poi puntualmente riutilizzati nella nuova struttura. Esigenze strutturali hanno imposto la separazione dei due corpi di fabbrica da un giunto sismico peraltro mascherato da una fascia in lamiera che da continuità ai due corpi edilizi.

Rispettate anche le indicazioni della della Soprintendenza: sono stati, infatti, eliminati i precedenti loculi in muratura e il vecchio sevizio igienico da considerarsi come superfetazioni inutili ed in disarmonia con i volumi presenti. Nessun problema, comunque, per i visitatori che potranno, comunque, prendere l'acqua per i fiori nelle stesse fontane utilizzate sinora e utilizzare il servizio igienico al di sotto del vano scale del gruppo 7.