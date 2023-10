Mestre, il barista soccorritore: "Chiedevo di aiutarmi. Ma la gente sul ponte pensava a fare foto"

Mestre, 6 ottobre 2023 – Il suo desiderio è riuscire a incontrare i fratelli tedeschi di 3 e 13 anni che ha salvato e che, nella strage di Mestre, hanno perso la loro mamma. Sono ricoverati all’ospedale di Treviso, soli e impauriti. Nella loro stanza c’è anche Iumy, il loro cagnolino, un meticcio nero di piccola taglia estratto vivo dalle lamiere. "Ho cercato di informarmi con l’ospedale ma per ora le visite non sono consentite, vorrei solo abbracciarli perché hanno vissuto una tragedia", racconta Bujar Bucaj con la voce rotta dalla stanchezza e dall’emozione. Originario del Kosovo e in Italia da 25 anni, l’imprenditore è titolare di un bar tra i nuovi alberghi a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal luogo dell’incidente. Quando il bus è precipitato ha scavalcato le recinzioni e ha attraversato i binari per soccorrere i feriti, mentre "altre persone stavano ferme a fare le fotografie e i video". Un gesto di coraggio, come quello degli operai Aboubacar Tourè e Odion Egboibe, intervenuti dal lato opposto. "Se invece di fare foto mi avessero aiutato – è l’amara considerazione –, forse altre persone si sarebbero salvate".

Bujar Bucaj, l’imprenditore kosovaro che ha salvato due bimbi dalle fiamme del pullman uscito di strada

Bujar Bucaj, quando si è accorto dell’incidente?

"Stavo parlando con il mio socio, quando abbiamo sentito un boato e abbiamo visto la polvere che si alzava. Ho agito d’istinto, senza pensare. Sono uscito di corsa dal bar, ho scavalcato la recinzione e ho attraversato i binari. Poi mi sono arrampicato su un traliccio e sono arrivato sul luogo dell’incidente. C’era fumo, gente che urlava e chiedeva aiuto. Era un inferno".

E intanto le persone scattavano le foto.

"Sì. C’erano macchine in coda e la gente, invece di scendere, faceva foto e video con il telefonino. Bloccavano la strada, senza pensare che avrebbero potuto rallentare l’arrivo delle ambulanze. Ho urlato: ’Aiutatemi’. Nessuno si è mosso. Solo uno, dall’alto, mi ha lanciato un estintore. Alcune persone sono riuscite a uscire dal bus da sole, io ho tirato fuori due bambini. Poi ho saputo che sono fratelli e nell’incidente hanno perso la mamma. Una tragedia terribile. È durato pochi minuti, a me sono sembrati interminabili. Adesso sono molto stanco, ma sono contento perché alcune persone sono sopravvissute e le loro condizioni stanno migliorando".

Quale messaggio si sente di trasmettere, dopo questa vicenda?

"Io ho fatto quello che sentivo, e non voglio dare lezioni a nessuno. Vorrei solo dire che, in un caso come questo, bisogna agire subito e cercare di aiutare. Non è un gioco, si trattava di salvare delle vite umane".